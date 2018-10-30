т.е. все ино-операторы где ты в роуминге знают, что номер 3700 это Украина и перенаправят звонок в Украину на приват? вы пробовали в роуминге звонить на короткие укр.номера?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 01 гру, 2018 21:32
Додано: Суб 01 гру, 2018 21:41
обычно наоборот фонд возвращает вкладчикам 200-, во всяком случае у меня пока что всегда так и даже по проблемной михе.
пока что обворовал втб - перестав выполнять свои обязательства. запрет продажи активов судом - это не причина для банки не выполнять свои обязательства, кроме продажи активов порядочный банк обязан проводить и другую деятельность тем более продажа активов - это как раз не обычная банковская деятельность, а какая-то коллекторско-риэлтовская деятельность.
Додано: Суб 01 гру, 2018 21:47
Что за бред с цифрами.
С одной стороны - "Чистая прибыль ВТБ за 10 месяцев выросла на 67,1% — до 151,9 млрд рублей"
С другой стороны - "По мнению экспертов, у банка ВТБ в 2017 году начались серьезные проблемы, но пока говорить о банкротстве и отзыве лицензии рано. Тем не менее, второй по величине российский банк дышит на ладан, хотя государство вливает в него средства, в разы превышающие расходы бюджета на здравоохранение и образование вместе взятые.
...В общей сложности банки группы (ВТБ, ВТБ 24, БМ-Банк и Почта Банк) имеют чистый долг перед Минфином и Центробанком на 907 миллиардов рублей — это больше, чем все остальные банки РФ вместе взятые."
Додано: Суб 01 гру, 2018 21:56
Ні, так ніззя...тільки після оголошення виплат Фондом.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:24
возврат вкладов банка ВТБ-группы
abc111 если уже влип,доверился, повелся на сладкие речи - то если фонд украдет как обычно ,то есть продаст за бесценок связанному олигархату активы- хотя Соловьев сказал , что активов на 200 млн дол, а пассивов на 100 млн- то надо брать обращаться В втб- группу, хотя бы ПЫТАТЬСЯ СПАСТИ КРОВНОЕ,а иначе петля от горького разочарования. Мы уже сейчас обратились на горячюю линию ВТБ-групп в России, на форуме банки ру- (аналогичный сайту финансы юа) в каждой теме пишем к рук-ву международной ВТБ-группы ПРИЗЫВЫ ВЫПОЛНИТЬ СВОИ ОБЕЩАНИЯ и ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ РАСЧЕТ С КЛИЕНТАМИ(возможно у них есть какие то кулуарные возможности? ), также пишем о том, что клиентам ВТБ-группы в разных странах стоит ПРИЗАДУМАТЬСЯ ЧЕМ БОЛЬШЕ МЫ БУДЕМ ЗВОНИТЬ ВО ВСЕ ДОСТУПНЫЕ КОЛОКОЛА, больше вероятности ВАЖНО , ЧТОБЫ ФОНД НЕ УКРАЛ СЕЙЧАС.
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