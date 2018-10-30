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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 01 гру, 2018 21:32
orhidf написав:ol_zy
да, киевстар 30 грн 15 минут в сутки.
т.е. все ино-операторы где ты в роуминге знают, что номер 3700 это Украина и перенаправят звонок в Украину на приват? вы пробовали в роуминге звонить на короткие укр.номера?
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ol_zy
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Додано: Суб 01 гру, 2018 21:41
abc111 написав: ol_zy написав: саша написав:
согласна , что международный банк ВТБ -группы в Украине подмочил свою репутацию Может надо обращаться с письмом или обращением к рук-ву ВТБ с просьбой все же найти способ выполнить свои обязательства перед вкладчиками какими- либо способами, в случае отказа от Фонда Чистая прибыль ВТБ в России В МЕСЯЦ БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ!!!!! 300000000000 ,00 Что мешает ему каким либо способом рассчитаться с физ выше фонда и юр лицами , всего надо 4 - ЧЕТЫРЕ !!! миллиарда рублей????
да плевать им на вкладчиков 200+ и юриков. неужели вы верите в то, что кто-то из ВТБ-*едерации хоть копейку вам переведет?
...я так понимаю, что Все прекрасно понимают, что фонд Обворует вкладчиков ВТБ, и это сомнению не подвергается...
обычно наоборот фонд возвращает вкладчикам 200-, во всяком случае у меня пока что всегда так и даже по проблемной михе.
пока что обворовал втб - перестав выполнять свои обязательства. запрет продажи активов судом - это не причина для банки не выполнять свои обязательства, кроме продажи активов порядочный банк обязан проводить и другую деятельность тем более продажа активов - это как раз не обычная банковская деятельность, а какая-то коллекторско-риэлтовская деятельность.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 21:47
саша написав:
согласна , что международный банк ВТБ -группы в Украине подмочил свою репутацию Может надо обращаться с письмом или обращением к рук-ву ВТБ с просьбой все же найти способ выполнить свои обязательства перед вкладчиками какими- либо способами, в случае отказа от Фонда Чистая прибыль ВТБ в России В МЕСЯЦ БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ!!!!! 300000000000 ,00 Что мешает ему каким либо способом рассчитаться с физ выше фонда и юр лицами , всего надо 4 - ЧЕТЫРЕ !!! миллиарда рублей????
Что за бред с цифрами.
С одной стороны - "Чистая прибыль ВТБ за 10 месяцев выросла на 67,1% — до 151,9 млрд рублей"
С другой стороны - "По мнению экспертов, у банка ВТБ в 2017 году начались серьезные проблемы, но пока говорить о банкротстве и отзыве лицензии рано. Тем не менее, второй по величине российский банк дышит на ладан, хотя государство вливает в него средства, в разы превышающие расходы бюджета на здравоохранение и образование вместе взятые.
...В общей сложности банки группы (ВТБ, ВТБ 24, БМ-Банк и Почта Банк) имеют чистый долг перед Минфином и Центробанком на 907 миллиардов рублей — это больше, чем все остальные банки РФ вместе взятые."
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vano80
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Додано: Суб 01 гру, 2018 21:56
Боня написав: lubopytnaya написав:
Я позвонила в банк-агент Приват, чтобы записаться на выплаты.
так это вы звонили когда ФГВ уже начал выплаты по "лопнувшему" банку , сестра 15 декабря уезжает , думаю до 15 числа , никаких выплат не будет .
Или сестра уже сейчас , не дожидаясь начала выплат может записаться в Привате на выплату вклада ?
Ні, так ніззя...тільки після оголошення виплат Фондом.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:24
abc111 если уже влип,доверился, повелся на сладкие речи - то если фонд украдет как обычно ,то есть продаст за бесценок связанному олигархату активы- хотя Соловьев сказал , что активов на 200 млн дол, а пассивов на 100 млн- то надо брать обращаться В втб- группу, хотя бы ПЫТАТЬСЯ СПАСТИ КРОВНОЕ,а иначе петля от горького разочарования. Мы уже сейчас обратились на горячюю линию ВТБ-групп в России, на форуме банки ру- (аналогичный сайту финансы юа) в каждой теме пишем к рук-ву международной ВТБ-группы ПРИЗЫВЫ ВЫПОЛНИТЬ СВОИ ОБЕЩАНИЯ и ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ РАСЧЕТ С КЛИЕНТАМИ(возможно у них есть какие то кулуарные возможности? ), также пишем о том, что клиентам ВТБ-группы в разных странах стоит ПРИЗАДУМАТЬСЯ ЧЕМ БОЛЬШЕ МЫ БУДЕМ ЗВОНИТЬ ВО ВСЕ ДОСТУПНЫЕ КОЛОКОЛА, больше вероятности ВАЖНО , ЧТОБЫ ФОНД НЕ УКРАЛ СЕЙЧАС.
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саша
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Додано: Суб 01 гру, 2018 23:28
В игноре tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
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Tolevas
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Додано: Суб 01 гру, 2018 23:37
lwa написав:
давайте поживем - посмотрим рассчитается ли "фонд грабування" со всеми клиентами или поимеет их в извращенной форме, как это было уже не единожды, а затем ярлыки вешать будем кто есть кто
А когда Фонд кидал вкладчиков? Можно подробнее про случаи "имения в извращенной форме"?
Востаннє редагувалось Tolevas
в Суб 01 гру, 2018 23:59, всього редагувалось 1 раз.
В игноре tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
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Tolevas
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Додано: Суб 01 гру, 2018 23:57
саша написав:abc111
если уже влип,доверился, повелся на сладкие речи - то если фонд украдет как обычно ,то есть продаст за бесценок связанному олигархату активы- хотя Соловьев сказал , что активов на 200 млн дол, а пассивов на 100 млн- то надо брать обращаться В втб- группу, хотя бы ПЫТАТЬСЯ СПАСТИ КРОВНОЕ,а иначе петля от горького разочарования. Мы уже сейчас обратились на горячюю линию ВТБ-групп в России, на форуме банки ру- (аналогичный сайту финансы юа) в каждой теме пишем к рук-ву международной ВТБ-группы ПРИЗЫВЫ ВЫПОЛНИТЬ СВОИ ОБЕЩАНИЯ и ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ РАСЧЕТ С КЛИЕНТАМИ(возможно у них есть какие то кулуарные возможности? ), также пишем о том, что клиентам ВТБ-группы в разных странах стоит ПРИЗАДУМАТЬСЯ ЧЕМ БОЛЬШЕ МЫ БУДЕМ ЗВОНИТЬ ВО ВСЕ ДОСТУПНЫЕ КОЛОКОЛА, больше вероятности ВАЖНО , ЧТОБЫ ФОНД НЕ УКРАЛ СЕЙЧАС.
В спортлото напишите.
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vano80
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