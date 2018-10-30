Додано: Суб 01 гру, 2018 22:24

abc111 если уже влип,доверился, повелся на сладкие речи - то если фонд украдет как обычно ,то есть продаст за бесценок связанному олигархату активы- хотя Соловьев сказал , что активов на 200 млн дол, а пассивов на 100 млн- то надо брать обращаться В втб- группу, хотя бы ПЫТАТЬСЯ СПАСТИ КРОВНОЕ,а иначе петля от горького разочарования. Мы уже сейчас обратились на горячюю линию ВТБ-групп в России, на форуме банки ру- (аналогичный сайту финансы юа) в каждой теме пишем к рук-ву международной ВТБ-группы ПРИЗЫВЫ ВЫПОЛНИТЬ СВОИ ОБЕЩАНИЯ и ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ РАСЧЕТ С КЛИЕНТАМИ(возможно у них есть какие то кулуарные возможности? ), также пишем о том, что клиентам ВТБ-группы в разных странах стоит ПРИЗАДУМАТЬСЯ ЧЕМ БОЛЬШЕ МЫ БУДЕМ ЗВОНИТЬ ВО ВСЕ ДОСТУПНЫЕ КОЛОКОЛА, больше вероятности ВАЖНО , ЧТОБЫ ФОНД НЕ УКРАЛ СЕЙЧАС.