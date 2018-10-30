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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:16
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Когда по своей недальновидности и жадности теряешь ВСЕ, то готов уже на ВСЕ, возможное и невозможное
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:21
городской номер устраивает?
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Додано: Нед 02 гру, 2018 12:28
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
на балансе ВТб Украина хорошей недвижимости на 2,5 млрд грн,причем в крупных городах на 4 млрд грн в рабочем состоянии кредитов и 18 млрд необслуживаемых ПЛЮС ДОЛГИ, В Т.Ч. от ОЛИГАРХИЧЕСКих ГРУПП, так депутат от НАРОДНОГО ФРОНТА должен 300 млн грн ,почему он ничего не платит, если брал деньги? Никто его не заставлял брать деньги в рос. банке, брал бы у Ахметова, Порошенко,или у Пышного- одноклассника Яценюка, также есть межбанковский кредит на 2 млрд грн. ВОПРОС, В том числе и к Вам- неужели не хватит, чтобы вернуть около 3 млрд грн вкладчикам???Соловьев опытный банкир, судя по его биографии и должности, сказал что ХВАТИТ,ЕСЛИ НЕ РАЗВОРУЮТ
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:41
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