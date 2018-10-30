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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1530153115321533

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:16

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Когда по своей недальновидности и жадности теряешь ВСЕ, то готов уже на ВСЕ, возможное и невозможное
саша
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:21


Пусть в Привате сделает финансовым телефон Киевстара или Лайфа.


городской номер устраивает?

https://privatbank.ua/ru/about/contacts
Телефон для звонков из-за рубежа
+38-056-716-11-31
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:28

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

на балансе ВТб Украина хорошей недвижимости на 2,5 млрд грн,причем в крупных городах на 4 млрд грн в рабочем состоянии кредитов и 18 млрд необслуживаемых ПЛЮС ДОЛГИ, В Т.Ч. от ОЛИГАРХИЧЕСКих ГРУПП, так депутат от НАРОДНОГО ФРОНТА должен 300 млн грн ,почему он ничего не платит, если брал деньги? Никто его не заставлял брать деньги в рос. банке, брал бы у Ахметова, Порошенко,или у Пышного- одноклассника Яценюка, также есть межбанковский кредит на 2 млрд грн. ВОПРОС, В том числе и к Вам- неужели не хватит, чтобы вернуть около 3 млрд грн вкладчикам???Соловьев опытный банкир, судя по его биографии и должности, сказал что ХВАТИТ,ЕСЛИ НЕ РАЗВОРУЮТ
саша
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:41

  саша написав:Когда по своей недальновидности и жадности теряешь ВСЕ, то готов уже на ВСЕ, возможное и невозможное

вы что ВСЕ, нажитое непосильным трудом, хранили, мало того в бс, так ещё и в одном банке? :shock:

кстате, а шо с банковскими ячейками?
а то была как-то мысля аренды в нём
19yuriy91
 
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