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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:28
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
на балансе ВТб Украина хорошей недвижимости на 2,5 млрд грн,причем в крупных городах на 4 млрд грн в рабочем состоянии кредитов и 18 млрд необслуживаемых ПЛЮС ДОЛГИ, В Т.Ч. от ОЛИГАРХИЧЕСКих ГРУПП, так депутат от НАРОДНОГО ФРОНТА должен 300 млн грн ,почему он ничего не платит, если брал деньги? Никто его не заставлял брать деньги в рос. банке, брал бы у Ахметова, Порошенко,или у Пышного- одноклассника Яценюка, также есть межбанковский кредит на 2 млрд грн. ВОПРОС, В том числе и к Вам- неужели не хватит, чтобы вернуть около 3 млрд грн вкладчикам???Соловьев опытный банкир, судя по его биографии и должности, сказал что ХВАТИТ,ЕСЛИ НЕ РАЗВОРУЮТ
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:33
Faceless МЫ САМИ над собой смеемся, попав в такую неприятный лохотрон
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:41
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:50
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Стоимость недвижимости на балансе и в реальности - две большие разницы.
Долги структур любых депутатов безнадёжны. Поинтересуйтесь, как УкрСиб пытался выбить долги Святаша и ко.
И я и не говорил, что хватит или не хватит, я не Нострадамус.
Но недвижимость быстро продать невозможно. "Хорошая" ли она тоже большой вопрос. Насколько адекватно оценена на балансе - ещё больший вопрос.
Даже обслуживаемые кредиты с банкротством банка перестают обслуживаться.
Ну и добавлю. Знакомый пару лет назад работал в ВТБ в ГБ и рассказывал о ситуации с учётом залогов. Такого бардака наверное нигде не было, даже в самых мусорных карманных помойках. Реальное покрытие кредитов ниже в разы, чем в отчётности.
А клоунада с обращениями к бывшей мамке - не имеет никакого смысла. Они сами сделали все, чтобы банк похоронить, судебное решение - лишь формальный повод умыть руки.
Только благодаря тому, что вообще есть гарантирование вкладов, можно что-то получить. А вообще, вкладчики ВТБ все потеряли ещё в 2014, кто не вышел с того момента - сам виноват, кто зашёл - сам себе злобный буратин
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:57
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
так и живем.Со всем согласен,(правда разниц три-оцен,баланс и реал),ну и могли б добавить "Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья".Помнится гдет в 2009-2010 вата вводила 10% за снятие депо
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:58
19yuriy91 к сожалению, дурость, депозитомания- это пожизненный диагноз Казалось, после анализа всей доступной информации, заверений рук-ва ВТБ группы,начальника отделения, личного менеджера, лояльности, отличного обслуживания ,что кидалово невозможно, что это островок счастья в страдающей Украине,где к тебе относятся как к Человеку, Клиенту К тому же хорошие банковские продукты,неплохой процент, а теперь каждый день горе и страдания независимо от разрешения событий для всех Для тех, у кого ячейки, вроде бы озвучено что не будет проблем, так что не переживайте по этому поводу
Додано: Нед 02 гру, 2018 13:03
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
а я думал они однокурсники.Отец Яценюка был деканом в том университете, где они учились, а отец Пышного был начальником местной колонии. Так что оба они из довольно интеллигентных семей)). Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 02 гру, 2018 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 02 гру, 2018 13:06
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
но не на любого лоты закладывают
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 02 гру, 2018 13:08
Faceless не знаете, каким образом сейчас может помочь вкладчикам на балансе "межбанковские кредиты от материнской структуры и банков партнеров на сумму 2 млрд"??? Что это за деньги? и где они? есть информация, что для материнской структуры они уже потеряны, так кто ими воспользуется? ранее была также информация , что Ахметов и Тигипко хотели приобрести ВТБ Украину ПРИ УСЛОВИИ ПОЛУЧЕНИЯ В СВОЮ ПОЛЬЗУ ЭТИХ ДЕНЕГ,на что получили отказ
Додано: Нед 02 гру, 2018 13:15
Если засунул в ВТБ "ВСЕ", причем выше 200, то это уже не недальновидность и не жадность, это уже словами покрепче называется.
В игноре tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
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