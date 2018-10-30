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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1531153215331534>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:28

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

на балансе ВТб Украина хорошей недвижимости на 2,5 млрд грн,причем в крупных городах на 4 млрд грн в рабочем состоянии кредитов и 18 млрд необслуживаемых ПЛЮС ДОЛГИ, В Т.Ч. от ОЛИГАРХИЧЕСКих ГРУПП, так депутат от НАРОДНОГО ФРОНТА должен 300 млн грн ,почему он ничего не платит, если брал деньги? Никто его не заставлял брать деньги в рос. банке, брал бы у Ахметова, Порошенко,или у Пышного- одноклассника Яценюка, также есть межбанковский кредит на 2 млрд грн. ВОПРОС, В том числе и к Вам- неужели не хватит, чтобы вернуть около 3 млрд грн вкладчикам???Соловьев опытный банкир, судя по его биографии и должности, сказал что ХВАТИТ,ЕСЛИ НЕ РАЗВОРУЮТ
саша
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:33

Faceless МЫ САМИ над собой смеемся, попав в такую неприятный лохотрон
саша
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:41

  саша написав:Когда по своей недальновидности и жадности теряешь ВСЕ, то готов уже на ВСЕ, возможное и невозможное

вы что ВСЕ, нажитое непосильным трудом, хранили, мало того в бс, так ещё и в одном банке? :shock:

кстате, а шо с банковскими ячейками?
а то была как-то мысля аренды в нём
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:50

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

саша написав:на балансе ВТб Украина хорошей недвижимости на 2,5 млрд грн,причем в крупных городах на 4 млрд грн в рабочем состоянии кредитов и 18 млрд необслуживаемых ПЛЮС ДОЛГИ, В Т.Ч. от ОЛИГАРХИЧЕСКих ГРУПП, так депутат от НАРОДНОГО ФРОНТА должен 300 млн грн ,почему он ничего не платит, если брал деньги? Никто его не заставлял брать деньги в рос. банке, брал бы у Ахметова, Порошенко,или у Пышного- одноклассника Яценюка, также есть межбанковский кредит на 2 млрд грн. ВОПРОС, В том числе и к Вам- неужели не хватит, чтобы вернуть около 3 млрд грн вкладчикам???Соловьев опытный банкир, судя по его биографии и должности, сказал что ХВАТИТ,ЕСЛИ НЕ РАЗВОРУЮТ


Стоимость недвижимости на балансе и в реальности - две большие разницы.
Долги структур любых депутатов безнадёжны. Поинтересуйтесь, как УкрСиб пытался выбить долги Святаша и ко.
И я и не говорил, что хватит или не хватит, я не Нострадамус.
Но недвижимость быстро продать невозможно. "Хорошая" ли она тоже большой вопрос. Насколько адекватно оценена на балансе - ещё больший вопрос.
Даже обслуживаемые кредиты с банкротством банка перестают обслуживаться.
Ну и добавлю. Знакомый пару лет назад работал в ВТБ в ГБ и рассказывал о ситуации с учётом залогов. Такого бардака наверное нигде не было, даже в самых мусорных карманных помойках. Реальное покрытие кредитов ниже в разы, чем в отчётности.
А клоунада с обращениями к бывшей мамке - не имеет никакого смысла. Они сами сделали все, чтобы банк похоронить, судебное решение - лишь формальный повод умыть руки.
Только благодаря тому, что вообще есть гарантирование вкладов, можно что-то получить. А вообще, вкладчики ВТБ все потеряли ещё в 2014, кто не вышел с того момента - сам виноват, кто зашёл - сам себе злобный буратин
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:57

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Faceless написав:Долги структур любых депутатов безнадёжны.
так и живем.Со всем согласен,(правда разниц три-оцен,баланс и реал),ну и могли б добавить "Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья".Помнится гдет в 2009-2010 вата вводила 10% за снятие депо :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:58

19yuriy91 к сожалению, дурость, депозитомания- это пожизненный диагноз Казалось, после анализа всей доступной информации, заверений рук-ва ВТБ группы,начальника отделения, личного менеджера, лояльности, отличного обслуживания ,что кидалово невозможно, что это островок счастья в страдающей Украине,где к тебе относятся как к Человеку, Клиенту К тому же хорошие банковские продукты,неплохой процент, а теперь каждый день горе и страдания независимо от разрешения событий для всех Для тех, у кого ячейки, вроде бы озвучено что не будет проблем, так что не переживайте по этому поводу
саша
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:03

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  саша написав:Пышного- одноклассника Яценюка
а я думал они однокурсники.Отец Яценюка был деканом в том университете, где они учились, а отец Пышного был начальником местной колонии. Так что оба они из довольно интеллигентных семей)). Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 02 гру, 2018 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:06

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Faceless написав:Во-первых, Фонд открыто продаёт активы. Любой желающий может купить.
но не на любого лоты закладывают
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:08

Faceless не знаете, каким образом сейчас может помочь вкладчикам на балансе "межбанковские кредиты от материнской структуры и банков партнеров на сумму 2 млрд"??? Что это за деньги? и где они? есть информация, что для материнской структуры они уже потеряны, так кто ими воспользуется? ранее была также информация , что Ахметов и Тигипко хотели приобрести ВТБ Украину ПРИ УСЛОВИИ ПОЛУЧЕНИЯ В СВОЮ ПОЛЬЗУ ЭТИХ ДЕНЕГ,на что получили отказ
саша
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:15

  саша написав:Когда по своей недальновидности и жадности теряешь ВСЕ, то готов уже на ВСЕ, возможное и невозможное


Если засунул в ВТБ "ВСЕ", причем выше 200, то это уже не недальновидность и не жадность, это уже словами покрепче называется.
В игноре tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Tolevas
 
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