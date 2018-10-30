Faceless написав:

саша написав: на балансе ВТб Украина хорошей недвижимости на 2,5 млрд грн,причем в крупных городах на 4 млрд грн в рабочем состоянии кредитов и 18 млрд необслуживаемых ПЛЮС ДОЛГИ, В Т.Ч. от ОЛИГАРХИЧЕСКих ГРУПП, так депутат от НАРОДНОГО ФРОНТА должен 300 млн грн ,почему он ничего не платит, если брал деньги? Никто его не заставлял брать деньги в рос. банке, брал бы у Ахметова, Порошенко,или у Пышного- одноклассника Яценюка, также есть межбанковский кредит на 2 млрд грн. ВОПРОС, В том числе и к Вам- неужели не хватит, чтобы вернуть около 3 млрд грн вкладчикам???Соловьев опытный банкир, судя по его биографии и должности, сказал что ХВАТИТ,ЕСЛИ НЕ РАЗВОРУЮТ

Стоимость недвижимости на балансе и в реальности - две большие разницы.Долги структур любых депутатов безнадёжны. Поинтересуйтесь, как УкрСиб пытался выбить долги Святаша и ко.И я и не говорил, что хватит или не хватит, я не Нострадамус.Но недвижимость быстро продать невозможно. "Хорошая" ли она тоже большой вопрос. Насколько адекватно оценена на балансе - ещё больший вопрос.Даже обслуживаемые кредиты с банкротством банка перестают обслуживаться.Ну и добавлю. Знакомый пару лет назад работал в ВТБ в ГБ и рассказывал о ситуации с учётом залогов. Такого бардака наверное нигде не было, даже в самых мусорных карманных помойках. Реальное покрытие кредитов ниже в разы, чем в отчётности.А клоунада с обращениями к бывшей мамке - не имеет никакого смысла. Они сами сделали все, чтобы банк похоронить, судебное решение - лишь формальный повод умыть руки.Только благодаря тому, что вообще есть гарантирование вкладов, можно что-то получить. А вообще, вкладчики ВТБ все потеряли ещё в 2014, кто не вышел с того момента - сам виноват, кто зашёл - сам себе злобный буратин