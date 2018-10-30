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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 02 гру, 2018 13:23
19yuriy91 Депозитомания, сродни игромании - НЕИСПРАВИМА,после потерь, лезешь со своей копейкой опять, голодаешь, мерзнешь, трудишься- но ты опять все отнес в банк, без этого кажется, что ты не человек еще давно , мы открыли столбы в разных банках , чтобы посмотреть, КАК В РЕАЛЕ ПОЙДЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, параллельно контролируя новости в ср-вах массовой информации В итоге столбы пополняли только в ВТБ, во ВСЕХ ДРУГИХ ВСПЛЫВАЛИ РАЗЛИЧН. ПОДВОДНЫЕ КАМНИ и качество обслуживания было гораздо хуже, как для нас Здесь пели дифирамбы и ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ТВОЕЙ СЛАБОСТЬЮ К ДЕПОЗИТОМАНИИ чего только стоит ВТБ ОНЛАЙН, где сразу после пополнения высвечивались начисленные проценты, что в условии войны и разрухи грело душу, было антистрессом, как одноименный их вклад , А ТЕПЕРЬ НИКТО НЕ БЕРЕТ ТРУБКУ И ОТМАХИВАЕТСЯ- КОНЕЧНО ГОРЬКО И НЕВЫНОСИМО ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО ТЕБЯ ПОИМЕЛИ,ОСОЗНАННО БРОСИЛИ
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саша
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Додано: Нед 02 гру, 2018 13:38
19yuriy91 написав: Ukrainian написав:abc111
Причём здесь фонд, нбу или государство Украина
Кацапы кинули украинских вкладчиков при том что кровно обещали с вкладчиками рассчитаться им дали почти месяц времени это сделать
Надо быть хронически безнадежным русофилом что бы этого не видеть
Они положили большой и толстый на нас вкладчиков
вот оно как
а недавно совершенно иное.
было воспевание.
подлечили?
Походу миротворец учётку взломал
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Додано: Нед 02 гру, 2018 13:39
саша написав:Faceless не знаете, каким образом сейчас может помочь вкладчикам на балансе "межбанковские кредиты от материнской структуры и банков партнеров на сумму 2 млрд"??? Что это за деньги? и где они? есть информация, что для материнской структуры они уже потеряны, так кто ими воспользуется? ранее была также информация , что Ахметов и Тигипко хотели приобрести ВТБ Украину ПРИ УСЛОВИИ ПОЛУЧЕНИЯ В СВОЮ ПОЛЬЗУ ЭТИХ ДЕНЕГ,на что получили отказ
Не смотрел баланс ВТБ, неинтересно.
Но по логике, кредиты ОТ материнской структуры - это пассив, долги дочки. Вам они ничем не помогут, бывшие владельцы, теоретически, в энной очереди могут заявить на возврат этих средств
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Додано: Нед 02 гру, 2018 13:51
саша написав:19yuriy91
Депозитомания, сродни игромании - НЕИСПРАВИМА,после потерь, лезешь со своей копейкой опять, голодаешь, мерзнешь, трудишься- но ты опять все отнес в банк, без этого кажется, что ты не человек еще давно , мы открыли столбы в разных банках , чтобы посмотреть, КАК В РЕАЛЕ ПОЙДЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, параллельно контролируя новости в ср-вах массовой информации В итоге столбы пополняли только в ВТБ, во ВСЕХ ДРУГИХ ВСПЛЫВАЛИ РАЗЛИЧН. ПОДВОДНЫЕ КАМНИ и качество обслуживания было гораздо хуже, как для нас Здесь пели дифирамбы и ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ТВОЕЙ СЛАБОСТЬЮ К ДЕПОЗИТОМАНИИ чего только стоит ВТБ ОНЛАЙН, где сразу после пополнения высвечивались начисленные проценты, что в условии войны и разрухи грело душу, было антистрессом, как одноименный их вклад , А ТЕПЕРЬ НИКТО НЕ БЕРЕТ ТРУБКУ И ОТМАХИВАЕТСЯ- КОНЕЧНО ГОРЬКО И НЕВЫНОСИМО ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО ТЕБЯ ПОИМЕЛИ,ОСОЗНАННО БРОСИЛИ
Так не всё потеряно. В пределах 200к вернут точно.
На сколько превышение, если не секрет?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 02 гру, 2018 14:03
Faceless написав:
саша написав:на балансе ВТб Украина хорошей недвижимости на 2,5 млрд грн,причем в крупных городах на 4 млрд грн в рабочем состоянии кредитов и 18 млрд необслуживаемых ПЛЮС ДОЛГИ, В Т.Ч. от ОЛИГАРХИЧЕСКих ГРУПП, так депутат от НАРОДНОГО ФРОНТА должен 300 млн грн ,почему он ничего не платит, если брал деньги? Никто его не заставлял брать деньги в рос. банке, брал бы у Ахметова, Порошенко,или у Пышного- одноклассника Яценюка, также есть межбанковский кредит на 2 млрд грн. ВОПРОС, В том числе и к Вам- неужели не хватит, чтобы вернуть около 3 млрд грн вкладчикам???Соловьев опытный банкир, судя по его биографии и должности, сказал что ХВАТИТ,ЕСЛИ НЕ РАЗВОРУЮТ
Стоимость недвижимости на балансе и в реальности - две большие разницы.
Долги структур любых депутатов безнадёжны. Поинтересуйтесь, как УкрСиб пытался выбить долги Святаша и ко.
И я и не говорил, что хватит или не хватит, я не Нострадамус.
Но недвижимость быстро продать невозможно. "Хорошая" ли она тоже большой вопрос. Насколько адекватно оценена на балансе - ещё больший вопрос.
Даже обслуживаемые кредиты с банкротством банка перестают обслуживаться.
Ну и добавлю. Знакомый пару лет назад работал в ВТБ в ГБ и рассказывал о ситуации с учётом залогов. Такого бардака наверное нигде не было, даже в самых мусорных карманных помойках. Реальное покрытие кредитов ниже в разы, чем в отчётности.
А клоунада с обращениями к бывшей мамке - не имеет никакого смысла. Они сами сделали все, чтобы банк похоронить, судебное решение - лишь формальный повод умыть руки.
Только благодаря тому, что вообще есть гарантирование вкладов, можно что-то получить. А вообще, вкладчики ВТБ все потеряли ещё в 2014, кто не вышел с того момента - сам виноват, кто зашёл - сам себе злобный буратин
Судя по тому как втб сливался:
1.жалоба на определение суда о снятии ареста с акций от миноритария, а не от втб, которому как они потом утверждали, это определение не даёт якобы нормально работать;
2. постоянные заявления о том, что втб выполняет обязательства перед клиентами исключительно за счёт продажи активов, хотя это ложь - оказалось что и часть кредитов обслуживалась и вон люди пишут, что большие деньги заводили под какие то сделки -
есть большое подозрение что активы таки разворованы, и стоимость оставшихся не покрывает даже выплаты гарантированных фондом до 200.
Ну вот представьте картину - у вас большая роскошная квартира в центре киева, и по ней долг по коммуналке, ну пускай на 100 тыщ грн., и ее арестовывают.
И вы считаете "нецелесообразным" взять у родителей, у которых якобы денег в тыщи раз больше, средства для погашения обязательств, а отдаёте эту квартиру в счет долга. Ну бред же! Причём рассчитанный на полных лохов
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Додано: Нед 02 гру, 2018 14:04
саша написав:19yuriy91
Депозитомания, сродни игромании - НЕИСПРАВИМА,после потерь, лезешь со своей копейкой опять, голодаешь, мерзнешь, трудишься- но ты опять все отнес в банк, без этого кажется, что ты не человек еще давно , мы открыли столбы в разных банках , чтобы посмотреть, КАК В РЕАЛЕ ПОЙДЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, параллельно контролируя новости в ср-вах массовой информации В итоге столбы пополняли только в ВТБ, во ВСЕХ ДРУГИХ ВСПЛЫВАЛИ РАЗЛИЧН. ПОДВОДНЫЕ КАМНИ и качество обслуживания было гораздо хуже, как для нас Здесь пели дифирамбы и ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ТВОЕЙ СЛАБОСТЬЮ К ДЕПОЗИТОМАНИИ чего только стоит ВТБ ОНЛАЙН, где сразу после пополнения высвечивались начисленные проценты, что в условии войны и разрухи грело душу, было антистрессом, как одноименный их вклад , А ТЕПЕРЬ НИКТО НЕ БЕРЕТ ТРУБКУ И ОТМАХИВАЕТСЯ- КОНЕЧНО ГОРЬКО И НЕВЫНОСИМО ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО ТЕБЯ ПОИМЕЛИ,ОСОЗНАННО БРОСИЛИ
Бред.
Вас поимела собственная ЖАДНОСТЬ
, так как позарились на более высокие %, чем в других банках.
Вы осознанно шли на риск.
ВТБ честно всех заранее предупредил, что будет уходить с рынка. Благодарю его за это.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 14:06
саша написав:19yuriy91
Депозитомания, сродни игромании - НЕИСПРАВИМА,после потерь, лезешь со своей копейкой опять, голодаешь, мерзнешь, трудишься- но ты опять все отнес в банк...
у вас здесь 200К+ чтоли? про все что выше 200К можете забыть (пока что), если 200К-, то просто ждите выплат от фонда.
ВТБ уже несколько лет как всем сообщил, что скоро ему наступит конец - когда начал закрывать отделения в областях. т.е. после сокращения отделений.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 14:08
саша написав:19yuriy91
Депозитомания, сродни игромании - НЕИСПРАВИМА,после потерь, лезешь со своей копейкой опять, голодаешь, мерзнешь, трудишься- но ты опять все отнес в банк, без этого кажется, что ты не человек еще давно , мы открыли столбы в разных банках , чтобы посмотреть, КАК В РЕАЛЕ ПОЙДЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, параллельно контролируя новости в ср-вах массовой информации В итоге столбы пополняли только в ВТБ, во ВСЕХ ДРУГИХ ВСПЛЫВАЛИ РАЗЛИЧН. ПОДВОДНЫЕ КАМНИ и качество обслуживания было гораздо хуже, как для нас Здесь пели дифирамбы и ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ТВОЕЙ СЛАБОСТЬЮ К ДЕПОЗИТОМАНИИ чего только стоит ВТБ ОНЛАЙН, где сразу после пополнения высвечивались начисленные проценты, что в условии войны и разрухи грело душу, было антистрессом, как одноименный их вклад , А ТЕПЕРЬ НИКТО НЕ БЕРЕТ ТРУБКУ И ОТМАХИВАЕТСЯ- КОНЕЧНО ГОРЬКО И НЕВЫНОСИМО ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО ТЕБЯ ПОИМЕЛИ,ОСОЗНАННО БРОСИЛИ
те %, предлагаемые банками, в купе с рисками - НЕ СТОЯТ ЭТОГО.
к тому же надо учитывать, что банк, со всеми его плюшками, не является, так скать, полностью самостоятельным, не работает в вакууме, а зависит от многих факторов, что нам и довелось лицезреть.
хоть это, может, слабое утешение.....
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