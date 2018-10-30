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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 02 гру, 2018 14:49
саша написав:
Тигипко и Ахметов УЖЕ ДВЕ НЕДЕЛИ ШЕРСТЯТ АКТИВЫ, изучая самые лучшие по качеству
стандартная ситуация.Откажутся - не огорчайтесь.Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Нед 02 гру, 2018 14:49
саша написав:Faceless Как Вы думаете, может ли РЕАЛЬНО, какова вероятность то, что кто-нибудь станет инвестором втб или создать переходной банк??? На сайте фонда пока только один такой банк- Астра 2. была информация, что Тигипко и Ахметов УЖЕ ДВЕ НЕДЕЛИ ШЕРСТЯТ АКТИВЫ, изучая самые лучшие по качеству- на какие суммы они могут купить???
Вероятность - может несколько процентов. Нет привлекательности. Нет сети. Вообще у банка особо ничего интересного, ради чего его стоило бы купить, нет
Всё зависит от активов. Могут и ничего не купить. Тигипко вроде уже купил у ВТБ, что ему было интересно
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Додано: Нед 02 гру, 2018 15:37
l66 написав: саша написав:19yuriy91
Депозитомания, сродни игромании - НЕИСПРАВИМА,после потерь, лезешь со своей копейкой опять, голодаешь, мерзнешь, трудишься- но ты опять все отнес в банк, без этого кажется, что ты не человек еще давно , мы открыли столбы в разных банках , чтобы посмотреть, КАК В РЕАЛЕ ПОЙДЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, параллельно контролируя новости в ср-вах массовой информации В итоге столбы пополняли только в ВТБ, во ВСЕХ ДРУГИХ ВСПЛЫВАЛИ РАЗЛИЧН. ПОДВОДНЫЕ КАМНИ и качество обслуживания было гораздо хуже, как для нас Здесь пели дифирамбы и ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ТВОЕЙ СЛАБОСТЬЮ К ДЕПОЗИТОМАНИИ чего только стоит ВТБ ОНЛАЙН, где сразу после пополнения высвечивались начисленные проценты, что в условии войны и разрухи грело душу, было антистрессом, как одноименный их вклад , А ТЕПЕРЬ НИКТО НЕ БЕРЕТ ТРУБКУ И ОТМАХИВАЕТСЯ- КОНЕЧНО ГОРЬКО И НЕВЫНОСИМО ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО ТЕБЯ ПОИМЕЛИ,ОСОЗНАННО БРОСИЛИ
Бред.
Вас поимела собственная ЖАДНОСТЬ
, так как позарились на более высокие %, чем в других банках.
Вы осознанно шли на риск.
ВТБ честно всех заранее предупредил, что будет уходить с рынка. Благодарю его за это.
Судя по тому, как он истерит здесь уже несколько суток, то он вообще не в себе. Т.е. он, когда нёс деньги в этот банк, действовал неосознанно. И сейчас продолжает в том же духе.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 15:49
Щиро жаль Олександра.
Залишається надіятись що зайдуть санатори.
Надія помирає останньою.
Імярекам почнуть віддавати... але дуже довго і по чуть-чуть.
А от супостату...вже не віддадуть ніколи.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 15:54
Квесторе_поверніться написав:
Щиро жаль Олександра.
Залишається надіятись що зайдуть санатори.
Надія помирає останньою.
Імярекам почнуть віддавати... але дуже довго і по чуть-чуть.
А от супостату...вже не віддадуть ніколи.
Слабка надія для тих в кого більше 200 є
ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» РОЗШУКУЄ КРЕДИТОРІВ БАНКУ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО СЬОМОЇ ЧЕРГИ РЕЄСТРУ АКЦЕПТОВАНИХ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ
Звертаємо увагу кредиторів ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», включених до сьомої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів банку, на необхідність надання ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» інформації про відкриті рахунки у банківських установах з метою перерахування коштів, призначених для часткового задоволення вимог кредиторів
Співчуваю таким людям сам так в дельті попав на суму зелених з трьома нулями там теж говорили активів вистачить на 200+
Не вистачило
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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