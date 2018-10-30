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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 02 гру, 2018 14:49
саша написав:
Тигипко и Ахметов УЖЕ ДВЕ НЕДЕЛИ ШЕРСТЯТ АКТИВЫ, изучая самые лучшие по качеству
стандартная ситуация.Откажутся - не огорчайтесь.Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Нед 02 гру, 2018 14:49
саша написав:Faceless Как Вы думаете, может ли РЕАЛЬНО, какова вероятность то, что кто-нибудь станет инвестором втб или создать переходной банк??? На сайте фонда пока только один такой банк- Астра 2. была информация, что Тигипко и Ахметов УЖЕ ДВЕ НЕДЕЛИ ШЕРСТЯТ АКТИВЫ, изучая самые лучшие по качеству- на какие суммы они могут купить???
Вероятность - может несколько процентов. Нет привлекательности. Нет сети. Вообще у банка особо ничего интересного, ради чего его стоило бы купить, нет
Всё зависит от активов. Могут и ничего не купить. Тигипко вроде уже купил у ВТБ, что ему было интересно
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Додано: Нед 02 гру, 2018 15:37
l66 написав: саша написав:19yuriy91
Депозитомания, сродни игромании - НЕИСПРАВИМА,после потерь, лезешь со своей копейкой опять, голодаешь, мерзнешь, трудишься- но ты опять все отнес в банк, без этого кажется, что ты не человек еще давно , мы открыли столбы в разных банках , чтобы посмотреть, КАК В РЕАЛЕ ПОЙДЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, параллельно контролируя новости в ср-вах массовой информации В итоге столбы пополняли только в ВТБ, во ВСЕХ ДРУГИХ ВСПЛЫВАЛИ РАЗЛИЧН. ПОДВОДНЫЕ КАМНИ и качество обслуживания было гораздо хуже, как для нас Здесь пели дифирамбы и ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ТВОЕЙ СЛАБОСТЬЮ К ДЕПОЗИТОМАНИИ чего только стоит ВТБ ОНЛАЙН, где сразу после пополнения высвечивались начисленные проценты, что в условии войны и разрухи грело душу, было антистрессом, как одноименный их вклад , А ТЕПЕРЬ НИКТО НЕ БЕРЕТ ТРУБКУ И ОТМАХИВАЕТСЯ- КОНЕЧНО ГОРЬКО И НЕВЫНОСИМО ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО ТЕБЯ ПОИМЕЛИ,ОСОЗНАННО БРОСИЛИ
Бред.
Вас поимела собственная ЖАДНОСТЬ
, так как позарились на более высокие %, чем в других банках.
Вы осознанно шли на риск.
ВТБ честно всех заранее предупредил, что будет уходить с рынка. Благодарю его за это.
Судя по тому, как он истерит здесь уже несколько суток, то он вообще не в себе. Т.е. он, когда нёс деньги в этот банк, действовал неосознанно. И сейчас продолжает в том же духе.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 15:49
Щиро жаль Олександра.
Залишається надіятись що зайдуть санатори.
Надія помирає останньою.
Імярекам почнуть віддавати... але дуже довго і по чуть-чуть.
А от супостату...вже не віддадуть ніколи.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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