саша написав:

Депозитомания, сродни игромании - НЕИСПРАВИМА,после потерь, лезешь со своей копейкой опять, голодаешь, мерзнешь, трудишься- но ты опять все отнес в банк, без этого кажется, что ты не человек еще давно , мы открыли столбы в разных банках , чтобы посмотреть, КАК В РЕАЛЕ ПОЙДЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, параллельно контролируя новости в ср-вах массовой информации В итоге столбы пополняли только в ВТБ, во ВСЕХ ДРУГИХ ВСПЛЫВАЛИ РАЗЛИЧН. ПОДВОДНЫЕ КАМНИ и качество обслуживания было гораздо хуже, как для нас Здесь пели дифирамбы и ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ТВОЕЙ СЛАБОСТЬЮ К ДЕПОЗИТОМАНИИ чего только стоит ВТБ ОНЛАЙН, где сразу после пополнения высвечивались начисленные проценты, что в условии войны и разрухи грело душу, было антистрессом, как одноименный их вклад , А ТЕПЕРЬ НИКТО НЕ БЕРЕТ ТРУБКУ И ОТМАХИВАЕТСЯ- КОНЕЧНО ГОРЬКО И НЕВЫНОСИМО ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО ТЕБЯ ПОИМЕЛИ,ОСОЗНАННО БРОСИЛИ