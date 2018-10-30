стандартная ситуация.Откажутся - не огорчайтесь.Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 02 гру, 2018 14:49
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
стандартная ситуация.Откажутся - не огорчайтесь.Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 02 гру, 2018 14:49
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Вероятность - может несколько процентов. Нет привлекательности. Нет сети. Вообще у банка особо ничего интересного, ради чего его стоило бы купить, нет
Всё зависит от активов. Могут и ничего не купить. Тигипко вроде уже купил у ВТБ, что ему было интересно
Додано: Нед 02 гру, 2018 15:37
Судя по тому, как он истерит здесь уже несколько суток, то он вообще не в себе. Т.е. он, когда нёс деньги в этот банк, действовал неосознанно. И сейчас продолжает в том же духе.
Додано: Нед 02 гру, 2018 15:49
Щиро жаль Олександра.
Залишається надіятись що зайдуть санатори.
Надія помирає останньою.
Імярекам почнуть віддавати... але дуже довго і по чуть-чуть.
А от супостату...вже не віддадуть ніколи.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 15:54
Слабка надія для тих в кого більше 200 є
ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» РОЗШУКУЄ КРЕДИТОРІВ БАНКУ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО СЬОМОЇ ЧЕРГИ РЕЄСТРУ АКЦЕПТОВАНИХ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ
Звертаємо увагу кредиторів ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», включених до сьомої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів банку, на необхідність надання ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» інформації про відкриті рахунки у банківських установах з метою перерахування коштів, призначених для часткового задоволення вимог кредиторів
Співчуваю таким людям сам так в дельті попав на суму зелених з трьома нулями там теж говорили активів вистачить на 200+
Не вистачило
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:06
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Це не там мама Арбуза господарювала?
Якщо сьома черга це - визнання професійності.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 16:17
Визнання чого?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:19
Ukrainian, профі.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Нед 02 гру, 2018 16:25
Арбузов був непоганим банкіром і НБУ виконував свою основну функцію при його головуванні
Мінімальна інфляція та стабільна грошова одиниця
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:28
Ви про Арбуза а я про маму Арбуза.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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