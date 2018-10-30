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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:19
Ukrainian, профі.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:25
Арбузов був непоганим банкіром і НБУ виконував свою основну функцію при його головуванні
Мінімальна інфляція та стабільна грошова одиниця
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:28
Ви про Арбуза а я про маму Арбуза.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 02 гру, 2018 17:00
санатори чи санiтари?
В игноре tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Додано: Нед 02 гру, 2018 17:14
не тама.Теть Валя в ВБР была.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 02 гру, 2018 17:42
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Почалося...
Злити всі резерви, від історичного максимуму до дна, то тре бути великим профі
Додано: Нед 02 гру, 2018 17:44
Неужели вы впервые замечаете, чтобы получить ваши деньги будь то друзья, сосед, бригада строителей, банк, страховая, застройщик, жэк и т.д. споют вам любую песню. Но как только деньги получат, их как будто подменяют. Теперь вы должны за ними бегать, и от вас будут всячески уворачиваться, не брать трубку, падать на мороз, включать дурака и т.д. Это совковые традиции держать народ за бесправное бы***, которые не забыты и применяются повсеместно... Банк ВТБ не исключение.
Не стыдно ценить деньги выше жизни? Каждый в этой жизни что-то терял, не вы первый и не последний.... Главное здоровье, его точно не купишь. Остальные активы уходящие/приходящие. Заработаете ещё. Смиритесь. Депрессия сойдёт и появится двойная мотивация жить и работать "во имя.." или "на благо..."
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