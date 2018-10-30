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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1533153415351536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:19

Ukrainian, профі.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:25

  Квесторе_поверніться написав:Ukrainian, профі.


Арбузов був непоганим банкіром і НБУ виконував свою основну функцію при його головуванні
Мінімальна інфляція та стабільна грошова одиниця
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:28

  Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ukrainian, профі.


Арбузов був непоганим банкіром і НБУ виконував свою основну функцію при його головуванні
Мінімальна інфляція та стабільна грошова одиниця

Ви про Арбуза а я про маму Арбуза. :wink:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:00

  Квесторе_поверніться написав:Щиро жаль Олександра. :(
Залишається надіятись що зайдуть санатори.


санатори чи санiтари?
В игноре tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:14

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ukrainian, профі.


Арбузов був непоганим банкіром і НБУ виконував свою основну функцію при його головуванні
Мінімальна інфляція та стабільна грошова одиниця

Ви про Арбуза а я про маму Арбуза. :wink:

не тама.Теть Валя в ВБР была.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:42

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ukrainian, профі.


Арбузов був непоганим банкіром і НБУ виконував свою основну функцію при його головуванні
Мінімальна інфляція та стабільна грошова одиниця
Почалося...
Злити всі резерви, від історичного максимуму до дна, то тре бути великим профі
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:44

А ТЕПЕРЬ НИКТО НЕ БЕРЕТ ТРУБКУ И ОТМАХИВАЕТСЯ- КОНЕЧНО ГОРЬКО И НЕВЫНОСИМО ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО ТЕБЯ ПОИМЕЛИ,ОСОЗНАННО БРОСИЛИ


Неужели вы впервые замечаете, чтобы получить ваши деньги будь то друзья, сосед, бригада строителей, банк, страховая, застройщик, жэк и т.д. споют вам любую песню. Но как только деньги получат, их как будто подменяют. Теперь вы должны за ними бегать, и от вас будут всячески уворачиваться, не брать трубку, падать на мороз, включать дурака и т.д. Это совковые традиции держать народ за бесправное бы***, которые не забыты и применяются повсеместно... Банк ВТБ не исключение.

  саша написав: Спасибо за добрые слова, но если ничего не отдадут , то держатся в этом мире не за что и нет смысла


Не стыдно ценить деньги выше жизни? Каждый в этой жизни что-то терял, не вы первый и не последний.... Главное здоровье, его точно не купишь. Остальные активы уходящие/приходящие. Заработаете ещё. Смиритесь. Депрессия сойдёт и появится двойная мотивация жить и работать "во имя.." или "на благо..."
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:31

  Tolevas написав:
  Квесторе_поверніться написав:Щиро жаль Олександра. :(
Залишається надіятись що зайдуть санатори.


санатори чи санiтари?

Саме санатори.
Тоді буде надія більше 200+ отримати.
Без Віри, Надії і Любові ніяк ніззя.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:33

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Мизантрóп написав:не тама.Теть Валя в ВБР была

Призабув...до Укрбізнесбанку був дотичний міністр фінансів.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:17

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Квесторе_поверніться написав:Ні, так ніззя...тільки після оголошення виплат Фондом.
правильно , это я так пытаюсь донести , достучатся , что вариант от lubopytnaya, не прокатит :mrgreen:

Скорей всего не будем писать нотариальную доверенность на меня , думаю и надеюсь , что сестра сама успеет получить деньги по приезду в Украину в апреле 2019 г.
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