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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1534153515361537

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:33

  Боня написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ні, так ніззя...тільки після оголошення виплат Фондом.
правильно , это я так пытаюсь донести , достучатся , что вариант от lubopytnaya, не прокатит :mrgreen:

Скорей всего не будем писать нотариальную доверенность на меня , думаю и надеюсь , что сестра сама успеет получить деньги по приезду в Украину в апреле 2019 г.

Чому не прокатить? Після початку виплат передзвонити а Приват і дізнатись ключі переказів з Фонду. В П24 все скинути на КДВ. До КДВ родичам зробити допку.
І грошенята в сімї. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:01

  Боня написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ні, так ніззя...тільки після оголошення виплат Фондом.
правильно , это я так пытаюсь донести , достучатся , что вариант от lubopytnaya, не прокатит :mrgreen:

Скорей всего не будем писать нотариальную доверенность на меня , думаю и надеюсь , что сестра сама успеет получить деньги по приезду в Украину в апреле 2019 г.

по моему там год минимум еще выплачиваю, а то и больше, но иногда могут приостановить и кто не успел, тот опоздал - придется ждать след. волны.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:03

  Квесторе_поверніться написав:
  Боня написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ні, так ніззя...тільки після оголошення виплат Фондом.
правильно , это я так пытаюсь донести , достучатся , что вариант от lubopytnaya, не прокатит :mrgreen:

Скорей всего не будем писать нотариальную доверенность на меня , думаю и надеюсь , что сестра сама успеет получить деньги по приезду в Украину в апреле 2019 г.

Чому не прокатить? Після початку виплат передзвонити а Приват і дізнатись ключі переказів з Фонду. В П24 все скинути на КДВ. До КДВ родичам зробити допку.
І грошенята в сімї. :)

можно кдв и оставить дома и снять в банкомате с нее, если получится туда зачислить
ol_zy
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Повідомлень: 4673
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