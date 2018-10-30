|
|
|
ВТБ Банк БАНКРУТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 02 гру, 2018 20:33
Боня написав: Квесторе_поверніться написав:
Ні, так ніззя...тільки після оголошення виплат Фондом.
правильно , это я так пытаюсь донести , достучатся , что вариант от lubopytnaya
, не прокатит
Скорей всего не будем писать нотариальную доверенность на меня , думаю и надеюсь , что сестра сама успеет получить деньги по приезду в Украину в апреле 2019 г.
Чому не прокатить? Після початку виплат передзвонити а Приват і дізнатись ключі переказів з Фонду. В П24 все скинути на КДВ. До КДВ родичам зробити допку.
І грошенята в сімї.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 26638
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1344 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 гру, 2018 21:01
Боня написав: Квесторе_поверніться написав:
Ні, так ніззя...тільки після оголошення виплат Фондом.
правильно , это я так пытаюсь донести , достучатся , что вариант от lubopytnaya
, не прокатит
Скорей всего не будем писать нотариальную доверенность на меня , думаю и надеюсь , что сестра сама успеет получить деньги по приезду в Украину в апреле 2019 г.
по моему там год минимум еще выплачиваю, а то и больше, но иногда могут приостановить и кто не успел, тот опоздал - придется ждать след. волны.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 4673
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 287 раз.
- Подякували: 426 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 гру, 2018 21:03
Квесторе_поверніться написав: Боня написав: Квесторе_поверніться написав:
Ні, так ніззя...тільки після оголошення виплат Фондом.
правильно , это я так пытаюсь донести , достучатся , что вариант от lubopytnaya
, не прокатит
Скорей всего не будем писать нотариальную доверенность на меня , думаю и надеюсь , что сестра сама успеет получить деньги по приезду в Украину в апреле 2019 г.
Чому не прокатить? Після початку виплат передзвонити а Приват і дізнатись ключі переказів з Фонду. В П24 все скинути на КДВ. До КДВ родичам зробити допку.
І грошенята в сімї.
можно кдв и оставить дома и снять в банкомате с нее, если получится туда зачислить
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 4673
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 287 раз.
- Подякували: 426 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|8216
|1473441
|
|
|26619
|5617044
|
Чет 29 лис, 2018 19:00
Kripo
|
|48295
|24527336
|
|