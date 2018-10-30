Додано: Нед 02 гру, 2018 22:22

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.

как то уже и не к чему голосовалка....уже и оценивать то нечего.