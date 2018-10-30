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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 02 гру, 2018 20:33
Боня написав: Квесторе_поверніться написав:
Ні, так ніззя...тільки після оголошення виплат Фондом.
правильно , это я так пытаюсь донести , достучатся , что вариант от lubopytnaya
, не прокатит
Скорей всего не будем писать нотариальную доверенность на меня , думаю и надеюсь , что сестра сама успеет получить деньги по приезду в Украину в апреле 2019 г.
Чому не прокатить? Після початку виплат передзвонити а Приват і дізнатись ключі переказів з Фонду. В П24 все скинути на КДВ. До КДВ родичам зробити допку.
І грошенята в сімї.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 02 гру, 2018 21:01
Боня написав: Квесторе_поверніться написав:
Ні, так ніззя...тільки після оголошення виплат Фондом.
правильно , это я так пытаюсь донести , достучатся , что вариант от lubopytnaya
, не прокатит
Скорей всего не будем писать нотариальную доверенность на меня , думаю и надеюсь , что сестра сама успеет получить деньги по приезду в Украину в апреле 2019 г.
по моему там год минимум еще выплачиваю, а то и больше, но иногда могут приостановить и кто не успел, тот опоздал - придется ждать след. волны.
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ol_zy
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Додано: Нед 02 гру, 2018 21:03
Квесторе_поверніться написав: Боня написав: Квесторе_поверніться написав:
Ні, так ніззя...тільки після оголошення виплат Фондом.
правильно , это я так пытаюсь донести , достучатся , что вариант от lubopytnaya
, не прокатит
Скорей всего не будем писать нотариальную доверенность на меня , думаю и надеюсь , что сестра сама успеет получить деньги по приезду в Украину в апреле 2019 г.
Чому не прокатить? Після початку виплат передзвонити а Приват і дізнатись ключі переказів з Фонду. В П24 все скинути на КДВ. До КДВ родичам зробити допку.
І грошенята в сімї.
можно кдв и оставить дома и снять в банкомате с нее, если получится туда зачислить
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ol_zy
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Додано: Нед 02 гру, 2018 22:22
ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.
как то уже и не к чему голосовалка....
уже и оценивать то нечего. 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 00:29
Faceless написав:
саша написав:abc111 если уже влип,доверился, повелся на сладкие речи - то если фонд украдет как обычно ,то есть продаст за бесценок связанному олигархату активы- хотя Соловьев сказал , что активов на 200 млн дол, а пассивов на 100 млн- то надо брать обращаться В втб- группу, хотя бы ПЫТАТЬСЯ СПАСТИ КРОВНОЕ,а иначе петля от горького разочарования. Мы уже сейчас обратились на горячюю линию ВТБ-групп в России, на форуме банки ру- (аналогичный сайту финансы юа) в каждой теме пишем к рук-ву международной ВТБ-группы ПРИЗЫВЫ ВЫПОЛНИТЬ СВОИ ОБЕЩАНИЯ и ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ РАСЧЕТ С КЛИЕНТАМИ(возможно у них есть какие то кулуарные возможности? ), также пишем о том, что клиентам ВТБ-группы в разных странах стоит ПРИЗАДУМАТЬСЯ ЧЕМ БОЛЬШЕ МЫ БУДЕМ ЗВОНИТЬ ВО ВСЕ ДОСТУПНЫЕ КОЛОКОЛА, больше вероятности ВАЖНО , ЧТОБЫ ФОНД НЕ УКРАЛ СЕЙЧАС.
В РФ писать - лишь дать им повод поржать и выставите клоуном не только себя. Всё, банк слили. Теперь это исключительно проблема ФГВФЛ, а в РФ ржут, как кинули очередной раз хохлов, у россиян такой менталитет и сущность.
Сейчас ВТБ активно рекламирует себя в РФ. Хорошо бы довести до его потенциальных вкладчиков этот поступок банка по-отношению к его украинским клиентам. У группы есть дочерние банки в других странах: Грузии, Белоруссии, Армении и др., там тоже можно распространить эту информацию.
У матросов нет стоп-лоссов
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Tegularius
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Додано: Пон 03 гру, 2018 01:11
Tegularius написав:Сейчас ВТБ активно рекламирует себя в РФ. Хорошо бы довести до его потенциальных вкладчиков этот поступок банка по-отношению к его украинским клиентам. У группы есть дочерние банки в других странах: Грузии, Белоруссии, Армении и др., там тоже можно распространить эту информацию.
Как антипиар - да, есть смысл. Депозитчикам вернуть денег не поможет, но некоторый урон бизнесу кацапов может и нанесет
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Faceless
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