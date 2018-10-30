Квесторе_поверніться написав:Ні, так ніззя...тільки після оголошення виплат Фондом.
правильно , это я так пытаюсь донести , достучатся , что вариант от lubopytnaya, не прокатит
Скорей всего не будем писать нотариальную доверенность на меня , думаю и надеюсь , что сестра сама успеет получить деньги по приезду в Украину в апреле 2019 г.
Чому не прокатить? Після початку виплат передзвонити а Приват і дізнатись ключі переказів з Фонду. В П24 все скинути на КДВ. До КДВ родичам зробити допку. І грошенята в сімї.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
саша написав:abc111 если уже влип,доверился, повелся на сладкие речи - то если фонд украдет как обычно ,то есть продаст за бесценок связанному олигархату активы- хотя Соловьев сказал , что активов на 200 млн дол, а пассивов на 100 млн- то надо брать обращаться В втб- группу, хотя бы ПЫТАТЬСЯ СПАСТИ КРОВНОЕ,а иначе петля от горького разочарования. Мы уже сейчас обратились на горячюю линию ВТБ-групп в России, на форуме банки ру- (аналогичный сайту финансы юа) в каждой теме пишем к рук-ву международной ВТБ-группы ПРИЗЫВЫ ВЫПОЛНИТЬ СВОИ ОБЕЩАНИЯ и ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ РАСЧЕТ С КЛИЕНТАМИ(возможно у них есть какие то кулуарные возможности? ), также пишем о том, что клиентам ВТБ-группы в разных странах стоит ПРИЗАДУМАТЬСЯ ЧЕМ БОЛЬШЕ МЫ БУДЕМ ЗВОНИТЬ ВО ВСЕ ДОСТУПНЫЕ КОЛОКОЛА, больше вероятности ВАЖНО , ЧТОБЫ ФОНД НЕ УКРАЛ СЕЙЧАС.
В РФ писать - лишь дать им повод поржать и выставите клоуном не только себя. Всё, банк слили. Теперь это исключительно проблема ФГВФЛ, а в РФ ржут, как кинули очередной раз хохлов, у россиян такой менталитет и сущность.
Сейчас ВТБ активно рекламирует себя в РФ. Хорошо бы довести до его потенциальных вкладчиков этот поступок банка по-отношению к его украинским клиентам. У группы есть дочерние банки в других странах: Грузии, Белоруссии, Армении и др., там тоже можно распространить эту информацию.
Tegularius написав:Сейчас ВТБ активно рекламирует себя в РФ. Хорошо бы довести до его потенциальных вкладчиков этот поступок банка по-отношению к его украинским клиентам. У группы есть дочерние банки в других странах: Грузии, Белоруссии, Армении и др., там тоже можно распространить эту информацию.
Как антипиар - да, есть смысл. Депозитчикам вернуть денег не поможет, но некоторый урон бизнесу кацапов может и нанесет
Tegularius написав:Сейчас ВТБ активно рекламирует себя в РФ. Хорошо бы довести до его потенциальных вкладчиков этот поступок банка по-отношению к его украинским клиентам. У группы есть дочерние банки в других странах: Грузии, Белоруссии, Армении и др., там тоже можно распространить эту информацию.
Как антипиар - да, есть смысл. Депозитчикам вернуть денег не поможет, но некоторый урон бизнесу кацапов может и нанесет