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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1534153515361537

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:33

  Боня написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ні, так ніззя...тільки після оголошення виплат Фондом.
правильно , это я так пытаюсь донести , достучатся , что вариант от lubopytnaya, не прокатит :mrgreen:

Скорей всего не будем писать нотариальную доверенность на меня , думаю и надеюсь , что сестра сама успеет получить деньги по приезду в Украину в апреле 2019 г.

Чому не прокатить? Після початку виплат передзвонити а Приват і дізнатись ключі переказів з Фонду. В П24 все скинути на КДВ. До КДВ родичам зробити допку.
І грошенята в сімї. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:01

  Боня написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ні, так ніззя...тільки після оголошення виплат Фондом.
правильно , это я так пытаюсь донести , достучатся , что вариант от lubopytnaya, не прокатит :mrgreen:

Скорей всего не будем писать нотариальную доверенность на меня , думаю и надеюсь , что сестра сама успеет получить деньги по приезду в Украину в апреле 2019 г.

по моему там год минимум еще выплачиваю, а то и больше, но иногда могут приостановить и кто не успел, тот опоздал - придется ждать след. волны.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:03

  Квесторе_поверніться написав:
  Боня написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ні, так ніззя...тільки після оголошення виплат Фондом.
правильно , это я так пытаюсь донести , достучатся , что вариант от lubopytnaya, не прокатит :mrgreen:

Скорей всего не будем писать нотариальную доверенность на меня , думаю и надеюсь , что сестра сама успеет получить деньги по приезду в Украину в апреле 2019 г.

Чому не прокатить? Після початку виплат передзвонити а Приват і дізнатись ключі переказів з Фонду. В П24 все скинути на КДВ. До КДВ родичам зробити допку.
І грошенята в сімї. :)

можно кдв и оставить дома и снять в банкомате с нее, если получится туда зачислить
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 22:22

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

как то уже и не к чему голосовалка....
уже и оценивать то нечего. :mrgreen:

4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 00:29

  Faceless написав:
саша написав:abc111 если уже влип,доверился, повелся на сладкие речи - то если фонд украдет как обычно ,то есть продаст за бесценок связанному олигархату активы- хотя Соловьев сказал , что активов на 200 млн дол, а пассивов на 100 млн- то надо брать обращаться В втб- группу, хотя бы ПЫТАТЬСЯ СПАСТИ КРОВНОЕ,а иначе петля от горького разочарования. Мы уже сейчас обратились на горячюю линию ВТБ-групп в России, на форуме банки ру- (аналогичный сайту финансы юа) в каждой теме пишем к рук-ву международной ВТБ-группы ПРИЗЫВЫ ВЫПОЛНИТЬ СВОИ ОБЕЩАНИЯ и ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ РАСЧЕТ С КЛИЕНТАМИ(возможно у них есть какие то кулуарные возможности? ), также пишем о том, что клиентам ВТБ-группы в разных странах стоит ПРИЗАДУМАТЬСЯ ЧЕМ БОЛЬШЕ МЫ БУДЕМ ЗВОНИТЬ ВО ВСЕ ДОСТУПНЫЕ КОЛОКОЛА, больше вероятности ВАЖНО , ЧТОБЫ ФОНД НЕ УКРАЛ СЕЙЧАС.

В РФ писать - лишь дать им повод поржать и выставите клоуном не только себя. Всё, банк слили. Теперь это исключительно проблема ФГВФЛ, а в РФ ржут, как кинули очередной раз хохлов, у россиян такой менталитет и сущность.

Сейчас ВТБ активно рекламирует себя в РФ. Хорошо бы довести до его потенциальных вкладчиков этот поступок банка по-отношению к его украинским клиентам. У группы есть дочерние банки в других странах: Грузии, Белоруссии, Армении и др., там тоже можно распространить эту информацию.
У матросов нет стоп-лоссов
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 01:11

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Tegularius написав:Сейчас ВТБ активно рекламирует себя в РФ. Хорошо бы довести до его потенциальных вкладчиков этот поступок банка по-отношению к его украинским клиентам. У группы есть дочерние банки в других странах: Грузии, Белоруссии, Армении и др., там тоже можно распространить эту информацию.


Как антипиар - да, есть смысл. Депозитчикам вернуть денег не поможет, но некоторый урон бизнесу кацапов может и нанесет
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 02:15

  Faceless написав:
Tegularius написав:Сейчас ВТБ активно рекламирует себя в РФ. Хорошо бы довести до его потенциальных вкладчиков этот поступок банка по-отношению к его украинским клиентам. У группы есть дочерние банки в других странах: Грузии, Белоруссии, Армении и др., там тоже можно распространить эту информацию.


Как антипиар - да, есть смысл. Депозитчикам вернуть денег не поможет, но некоторый урон бизнесу кацапов может и нанесет

http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=re ... ssage-list

Они похоже в курсе дела
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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