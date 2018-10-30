Это гораздо пикантнее: Андрей Костин из ВТБ объявил закупку услуг по организации зимнего праздника «Крещенские морозы» для сотрудников и VIP-гостей с лыжами и сноубордом. Мероприятие стоимостью 10 млн рублей идентично новогоднему корпоративу, которые Владимир Путин рекомендовал госкомпаниям проводить за свой счет. Костин желает видеть в праздничной программе шоу, перфомансы с музыкальным сопровождением и выступлениями артистов, фотоотчет и создание видеоролика по итогам мероприятия. Подрядчик должен будет организовать программу и фуршет для VIP-гостей и организовать «VIP-пространство». @banksta
Stringer написав:Это гораздо пикантнее: Андрей Костин из ВТБ объявил закупку услуг по организации зимнего праздника «Крещенские морозы» для сотрудников и VIP-гостей с лыжами и сноубордом. Мероприятие стоимостью 10 млн рублей идентично новогоднему корпоративу, которые Владимир Путин рекомендовал госкомпаниям проводить за свой счет. Костин желает видеть в праздничной программе шоу, перфомансы с музыкальным сопровождением и выступлениями артистов, фотоотчет и создание видеоролика по итогам мероприятия. Подрядчик должен будет организовать программу и фуршет для VIP-гостей и организовать «VIP-пространство». @banksta
А где проводится? Если не в России, то я бы поучаствовал. На горных лыжах. Все-таки мой финансовый вклад тоже есть. Ски-пас, проживание и фуршет в счет моего депозита.
alex1464 написав:Активы ВТБ Банка передадут принимающему банку, и тот получит почти миллиард
Активы ВТБ Банка, в котором 28 ноября была введена временная администрация, собираются передать принимающему банку. На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил конкурс, чтобы его выбрать. Условия конкурса изложены в телеграмме ФГВФЛ №40-23560, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.
т.е передаются ВСЕ активы и ТОЛЬКО ГАРАНТИРОВАННЫЕ вклады (почему НЕ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА) ? ЮРИКИ И 200+ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АКТИВАМИ В ТАКОМ ВАРИАНТЕ.......
фонд и здесь нае..ть вкладчиков хочет ! передаете передавайте все вклады и все активы, а так гарантированные передадим пусть принимающий банк расплачивается вместо нас (клинт сам мог выбирать банк в который он пристроит свои выплаты)
Уверен победителем будет госбанк или банк порошенко....
При таких раскладах лучше ликвидация, даже для вкладчиков 200+
Востаннє редагувалось lwa в Пон 03 гру, 2018 14:45, всього редагувалось 1 раз.
alex1464 написав:Активы ВТБ Банка передадут принимающему банку, и тот получит почти миллиард
Активы ВТБ Банка, в котором 28 ноября была введена временная администрация, собираются передать принимающему банку. На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил конкурс, чтобы его выбрать. Условия конкурса изложены в телеграмме ФГВФЛ №40-23560, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.
alex1464 написав:Активы ВТБ Банка передадут принимающему банку, и тот получит почти миллиард
Активы ВТБ Банка, в котором 28 ноября была введена временная администрация, собираются передать принимающему банку. На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил конкурс, чтобы его выбрать. Условия конкурса изложены в телеграмме ФГВФЛ №40-23560, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.
т.е передаются ВСЕ активы и ТОЛЬКО ГАРАНТИРОВАННЫЕ вклады (почему НЕ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА) ? ЮРИКИ И 200+ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АКТИВАМИ В ТАКОМ ВАРИАНТЕ.......
фонд и здесь нае..ть вкладчиков хочет ! передаете передавайте все вклады и все активы, а так гарантированные передадим пусть принимающий банк расплачивается вместо нас (клинт сам мог выбирать банк в который он пристроит свои выплаты)
Уверен победителем будет госбанк или банк порошенко....
При таких раскладах лучше ликвидация, даже для вкладчиков 200+
Да действительно, странные условия. Если так, то 4ю очередь и все последующие в пролёте...