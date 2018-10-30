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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1535153615371538

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:27

На россии тоже не без "процессинга"

У ВТБ технические сложности и задержки с обработкой потока платежей. Банкстеры обещают справиться до конца дня.
https://t.me/banksta/3272
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:37

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Это гораздо пикантнее:
Андрей Костин из ВТБ объявил закупку услуг по организации зимнего праздника «Крещенские морозы» для сотрудников и VIP-гостей с лыжами и сноубордом.
Мероприятие стоимостью 10 млн рублей идентично новогоднему корпоративу, которые Владимир Путин рекомендовал госкомпаниям проводить за свой счет.
Костин желает видеть в праздничной программе шоу, перфомансы с музыкальным сопровождением и выступлениями артистов, фотоотчет и создание видеоролика по итогам мероприятия.
Подрядчик должен будет организовать программу и фуршет для VIP-гостей и организовать «VIP-пространство». @banksta
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:53

  Stringer написав:Это гораздо пикантнее:
Андрей Костин из ВТБ объявил закупку услуг по организации зимнего праздника «Крещенские морозы» для сотрудников и VIP-гостей с лыжами и сноубордом.
Мероприятие стоимостью 10 млн рублей идентично новогоднему корпоративу, которые Владимир Путин рекомендовал госкомпаниям проводить за свой счет.
Костин желает видеть в праздничной программе шоу, перфомансы с музыкальным сопровождением и выступлениями артистов, фотоотчет и создание видеоролика по итогам мероприятия.
Подрядчик должен будет организовать программу и фуршет для VIP-гостей и организовать «VIP-пространство». @banksta


А где проводится? Если не в России, то я бы поучаствовал. На горных лыжах. Все-таки мой финансовый вклад тоже есть. Ски-пас, проживание и фуршет в счет моего депозита.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:29

  alex1464 написав:Активы ВТБ Банка передадут принимающему банку, и тот получит почти миллиард

Активы ВТБ Банка, в котором 28 ноября была введена временная администрация, собираются передать принимающему банку. На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил конкурс, чтобы его выбрать. Условия конкурса изложены в телеграмме ФГВФЛ №40-23560, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... rd-3878475



т.е передаются ВСЕ активы и ТОЛЬКО ГАРАНТИРОВАННЫЕ вклады (почему НЕ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА) ? ЮРИКИ И 200+ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АКТИВАМИ В ТАКОМ ВАРИАНТЕ.......

фонд и здесь нае..ть вкладчиков хочет ! передаете передавайте все вклады и все активы, а так гарантированные передадим пусть принимающий банк расплачивается вместо нас (клинт сам мог выбирать банк в который он пристроит свои выплаты)

Уверен победителем будет госбанк или банк порошенко....

При таких раскладах лучше ликвидация, даже для вкладчиков 200+
Востаннє редагувалось lwa в Пон 03 гру, 2018 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:42

  alex1464 написав:Активы ВТБ Банка передадут принимающему банку, и тот получит почти миллиард

Активы ВТБ Банка, в котором 28 ноября была введена временная администрация, собираются передать принимающему банку. На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил конкурс, чтобы его выбрать. Условия конкурса изложены в телеграмме ФГВФЛ №40-23560, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... rd-3878475


Такие конкурсы объявляются по каждому неплатежеспособному банку. Случаи нахождения принимающего банка крайне редки.
Новостью это может стать, когда конкурс успешно завершится.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:48

  lwa написав:
  alex1464 написав:Активы ВТБ Банка передадут принимающему банку, и тот получит почти миллиард

Активы ВТБ Банка, в котором 28 ноября была введена временная администрация, собираются передать принимающему банку. На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил конкурс, чтобы его выбрать. Условия конкурса изложены в телеграмме ФГВФЛ №40-23560, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... rd-3878475



т.е передаются ВСЕ активы и ТОЛЬКО ГАРАНТИРОВАННЫЕ вклады (почему НЕ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА) ? ЮРИКИ И 200+ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АКТИВАМИ В ТАКОМ ВАРИАНТЕ.......

фонд и здесь нае..ть вкладчиков хочет ! передаете передавайте все вклады и все активы, а так гарантированные передадим пусть принимающий банк расплачивается вместо нас (клинт сам мог выбирать банк в который он пристроит свои выплаты)

Уверен победителем будет госбанк или банк порошенко....

При таких раскладах лучше ликвидация, даже для вкладчиков 200+


Да действительно, странные условия. Если так, то 4ю очередь и все последующие в пролёте...
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:08

  lwa написав:
При таких раскладах лучше ликвидация, даже для вкладчиков 200+


Вас кто-то силой заставил засунуть в банк 200+?
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:13

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  lwa написав:Уверен победителем будет госбанк или банк порошенко....


скорее всего Сбербанк или ПиБ.

Победителю конкурса передаются все гарантированные вклады. Их сумма на 27 ноября составляет 944 млн. грн.


классная схема кинуть Коломойского, вкладчиков 200+ и юрлиц.
vitaliian
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