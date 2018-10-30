ОК. а как вы это прокоментируете
Победителю конкурса передаются все гарантированные вклады. Их сумма на 27 ноября составляет 944 млн. грн.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:54
ОК. а как вы это прокоментируете
Победителю конкурса передаются все гарантированные вклады. Их сумма на 27 ноября составляет 944 млн. грн.
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:10
Читаю 3й раз... тут двуякая трактовка. С одной стороны фонд передаёт от себя только 944 млн "гарантий". С другой непонятно принимающий банк возмещает все вклады или только гарантированные фондом? Если только гарантированные, тогда смысл замены имеющихся агентов на один банк, который может оказаться неудобным, не представленным в каждом обл.центре Украины и т.д. Для идентификации и подписании нового договора, всё равно потребуется явка вкладчика вживую.
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:14
Де текст телеграми? Тоді можна щось коментувати.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:17
Это описано в заголовке статьи:
Активы ВТБ Банка передадут принимающему банку, и тот получит почти миллиард
Инвестор получит все обязательства перед вкладчиками, а также 1мрд от ФГВФЛ.
В любом случае, как уже заметили выше, пока рано это обсуждать.
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:23
Там передаются и активы и пассивы, на "договорных" условиях. Т.е. "торг".
Если ФГВ и кандидата всё устроит, и договорятся - огласят условия.
Но это если договорятся. А сейчас даже не о чем говорить - обычна процедура, и конкурс - один из этапов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:29
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Вот тут
Для телеграммы объем великоват
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:53
За четыре последних года ВА была введена в 128 банков. И для каждого такого банка объявлялись подобные конкурсы.
Но все эти конкурсы закончились ничем.
Хотя, на некоторые банки были желающие, но НБУ и Фонд не давали согласие, без объяснения причин.
Лишь только один крошечный банчик Астра был продан. Да и то связанным лицам.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:57
На сайте Фонда есть разъяснение по этому поводу.
Правда, оно датировано 2015 годом.
"Всі вкладники, включаючи юридичних осіб, та фізичних осіб, чиї вклади перевищують 200 тис. грн, матимуть можливість повернути свої вклади у визначені договорами терміни"
Жадность и Отвага!
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