Додано: Пон 03 гру, 2018 17:23

Там передаются и активы и пассивы, на "договорных" условиях. Т.е. "торг".

Если ФГВ и кандидата всё устроит, и договорятся - огласят условия.



Но это если договорятся. А сейчас даже не о чем говорить - обычна процедура, и конкурс - один из этапов

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин