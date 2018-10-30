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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:54
dirgen написав: vitaliian написав:
классная схема кинуть Коломойского, вкладчиков 200+ и юрлиц.
Вот далее по тексту:
Принимающий банк получает вклады с сохранением условий договоров по срокам, валютам и пр.
ОК. а как вы это прокоментируетеПобедителю конкурса передаются все гарантированные вклады. Их сумма на 27 ноября составляет 944 млн. грн.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:10
pohl-elena написав: dirgen написав: vitaliian написав:
классная схема кинуть Коломойского, вкладчиков 200+ и юрлиц.
Вот далее по тексту:
Принимающий банк получает вклады с сохранением условий договоров по срокам, валютам и пр.
ОК. а как вы это прокоментируетеПобедителю конкурса передаются все гарантированные вклады. Их сумма на 27 ноября составляет 944 млн. грн.
Читаю 3й раз... тут двуякая трактовка. С одной стороны фонд передаёт от себя только 944 млн "гарантий". С другой непонятно принимающий банк возмещает все
вклады или только гарантированные фондом
? Если только гарантированные, тогда смысл замены имеющихся агентов на один банк, который может оказаться неудобным, не представленным в каждом обл.центре Украины и т.д. Для идентификации и подписании нового договора, всё равно потребуется явка вкладчика вживую.
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vitaliian
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:14
pohl-elena написав: dirgen написав: vitaliian написав:
классная схема кинуть Коломойского, вкладчиков 200+ и юрлиц.
Вот далее по тексту:
Принимающий банк получает вклады с сохранением условий договоров по срокам, валютам и пр.
ОК. а как вы это прокоментируетеПобедителю конкурса передаются все гарантированные вклады. Их сумма на 27 ноября составляет 944 млн. грн.
Де текст телеграми? Тоді можна щось коментувати.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:17
pohl-elena написав: dirgen написав: vitaliian написав:
классная схема кинуть Коломойского, вкладчиков 200+ и юрлиц.
Вот далее по тексту:
Принимающий банк получает вклады с сохранением условий договоров по срокам, валютам и пр.
ОК. а как вы это прокоментируетеПобедителю конкурса передаются все гарантированные вклады. Их сумма на 27 ноября составляет 944 млн. грн.
Это описано в заголовке статьи:Активы ВТБ Банка передадут принимающему банку, и тот получит почти миллиард
Инвестор получит все обязательства перед вкладчиками, а также 1мрд от ФГВФЛ.
В любом случае, как уже заметили выше, пока рано это обсуждать.
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dirgen
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:23
Там передаются и активы и пассивы, на "договорных" условиях. Т.е. "торг".
Если ФГВ и кандидата всё устроит, и договорятся - огласят условия.
Но это если договорятся. А сейчас даже не о чем говорить - обычна процедура, и конкурс - один из этапов
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:29
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Сибарит
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:53
Сибарит написав:
Такие конкурсы объявляются по каждому неплатежеспособному банку. Случаи нахождения принимающего банка крайне редки.
Новостью это может стать, когда конкурс успешно завершится.
За четыре последних года ВА была введена в 128 банков. И для каждого такого банка объявлялись подобные конкурсы.
Но все эти конкурсы закончились ничем.
Хотя, на некоторые банки были желающие, но НБУ и Фонд не давали согласие, без объяснения причин.
Лишь только один крошечный банчик Астра был продан. Да и то связанным лицам.
Жадность и Отвага!
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:57
vitaliian написав:
непонятно принимающий банк возмещает все
вклады или только гарантированные фондом
?
На сайте Фонда есть разъяснение по этому поводу.
Правда, оно датировано 2015 годом.
"Всі вкладники, включаючи юридичних осіб, та фізичних осіб, чиї вклади перевищують 200 тис. грн, матимуть можливість повернути свої вклади у визначені договорами терміни"
Жадность и Отвага!
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Додано: Пон 03 гру, 2018 18:26
Win11 написав:
Багато писали про виплату фондом грабування на приватівську карту для виплат. Якщо хтось вже отримував раніше гроші з фонду на кдв, то два питання.
1. Чи знімається комісія 0,5% за зарахування грошей на кдв?
2. Чи зараховуються гроші, як соц. виплати? Щоб можна було на безподатковий депо закинути.
Попросим ответить шановну lubopytnaya
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Додано: Пон 03 гру, 2018 18:30
1 . Без комиссии. Целевая выплата
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