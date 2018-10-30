Нет. Выплаты в Привате от Фонда аналогичны выплатам с родных вкладов Привата на КДВ.
Нет. Выплаты от ФГВФО - это выплаты по вкладам, которые не имеют никакого отношения к соцвыплатам.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 03 гру, 2018 19:01
Нет. Выплаты в Привате от Фонда аналогичны выплатам с родных вкладов Привата на КДВ.
Нет. Выплаты от ФГВФО - это выплаты по вкладам, которые не имеют никакого отношения к соцвыплатам.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:07
Та там 75 сторінок...ноу комент.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:11
Квесторе_поверніться шо многа букав
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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