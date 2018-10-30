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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1537153815391540

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:01

  THB написав:1. Чи знімається комісія 0,5% за зарахування грошей на кдв?

Нет. Выплаты в Привате от Фонда аналогичны выплатам с родных вкладов Привата на КДВ.

  THB написав:2. Чи зараховуються гроші, як соц. виплати? Щоб можна було на безподатковий депо закинути.

Нет. Выплаты от ФГВФО - это выплаты по вкладам, которые не имеют никакого отношения к соцвыплатам.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:07

  Сибарит написав:
  Квесторе_поверніться написав:Де текст телеграми? Тоді можна щось коментувати.

Вот тут http://www.fg.gov.ua/not-paying/temporary/234-at-vtb-bank/40679-oholoshennya-fondu-harantuvannya-vkladiv-fizychnykh-osib-pro-pochatok-vidkrytoho-konkursu-shchodo-vyvedennya-z-rynku-neplatospromozhnoho-banku-aktsionernoho-tovarystva-vtb-bank-u-sposoby-peredbacheni-p-2-5-ch2-statti-39-zu-pro-systemu-harantuvannya-vkladi внизу страницы есть ссылка на условия конкурса.
Для телеграммы объем великоват :)

Та там 75 сторінок...ноу комент.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:11

Квесторе_поверніться шо многа букав :?: :?: :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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