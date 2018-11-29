Нет. Выплаты в Привате от Фонда аналогичны выплатам с родных вкладов Привата на КДВ.
Нет. Выплаты от ФГВФО - это выплаты по вкладам, которые не имеют никакого отношения к соцвыплатам.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 03 гру, 2018 19:01
Нет. Выплаты в Привате от Фонда аналогичны выплатам с родных вкладов Привата на КДВ.
Нет. Выплаты от ФГВФО - это выплаты по вкладам, которые не имеют никакого отношения к соцвыплатам.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:07
Та там 75 сторінок...ноу комент.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:11
Квесторе_поверніться шо многа букав
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 03 гру, 2018 23:04
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 03 гру, 2018 23:05
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Читаю 3й раз... тут двуякая трактовка. С одной стороны фонд передаёт от себя только 944 млн "гарантий". С другой непонятно принимающий банк возмещает все вклады или только гарантированные фондом? Если только гарантированные, тогда смысл замены имеющихся агентов на один банк, который может оказаться неудобным, не представленным в каждом обл.центре Украины и т.д. Для идентификации и подписании нового договора, всё равно потребуется явка вкладчика вживую.[/quote]все гарантированные. что не понятно?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Пон 03 гру, 2018 23:35
А вы в курсе, что по ПИБ Коломойский подал апелляцию на арест активов и рассмотрение в суде будет 5.12.18? Рус. банки не возьмут, они еще не отбились. Это раз.
А второе-еще не было заседания Верховного суда, где будет рассматриваться дело по сути, а не по временной мере ареста активов. Эти банки на крючке у Порошенко, им выкупать ВТБ-самоубийство.
Ну типа вариант-Тигипко берет депозиты на 1 млрд и активы ВТБ на 1 млрд (но реально он выберет сливки и ясное дело как минимум на 2 млрд). Раньше Коломойский подавал такие варианты по Дельта банку, но ему отказали.
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