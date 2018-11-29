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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1537153815391540

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:01

  THB написав:1. Чи знімається комісія 0,5% за зарахування грошей на кдв?

Нет. Выплаты в Привате от Фонда аналогичны выплатам с родных вкладов Привата на КДВ.

  THB написав:2. Чи зараховуються гроші, як соц. виплати? Щоб можна було на безподатковий депо закинути.

Нет. Выплаты от ФГВФО - это выплаты по вкладам, которые не имеют никакого отношения к соцвыплатам.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:07

  Сибарит написав:
  Квесторе_поверніться написав:Де текст телеграми? Тоді можна щось коментувати.

Вот тут http://www.fg.gov.ua/not-paying/temporary/234-at-vtb-bank/40679-oholoshennya-fondu-harantuvannya-vkladiv-fizychnykh-osib-pro-pochatok-vidkrytoho-konkursu-shchodo-vyvedennya-z-rynku-neplatospromozhnoho-banku-aktsionernoho-tovarystva-vtb-bank-u-sposoby-peredbacheni-p-2-5-ch2-statti-39-zu-pro-systemu-harantuvannya-vkladi внизу страницы есть ссылка на условия конкурса.
Для телеграммы объем великоват :)

Та там 75 сторінок...ноу комент.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:11

Квесторе_поверніться шо многа букав :?: :?: :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 23:04

  Мизантрóп написав:Квесторе_поверніться шо многа букав :?: :?: :D

АГА
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 23:05

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

vitaliian написав:
  pohl-elena написав:
  dirgen написав:[quote="4515702:vitaliian"]классная схема кинуть Коломойского, вкладчиков 200+ и юрлиц.


Вот далее по тексту:
Принимающий банк получает вклады с сохранением условий договоров по срокам, валютам и пр.


ОК. а как вы это прокоментируете

Победителю конкурса передаются все гарантированные вклады. Их сумма на 27 ноября составляет 944 млн. грн.


Читаю 3й раз... тут двуякая трактовка. С одной стороны фонд передаёт от себя только 944 млн "гарантий". С другой непонятно принимающий банк возмещает все вклады или только гарантированные фондом? Если только гарантированные, тогда смысл замены имеющихся агентов на один банк, который может оказаться неудобным, не представленным в каждом обл.центре Украины и т.д. Для идентификации и подписании нового договора, всё равно потребуется явка вкладчика вживую.[/quote]все гарантированные. что не понятно?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 23:35

  vitaliian написав:
  lwa написав:Уверен победителем будет госбанк или банк порошенко....


скорее всего Сбербанк или ПиБ.

Победителю конкурса передаются все гарантированные вклады. Их сумма на 27 ноября составляет 944 млн. грн.


классная схема кинуть Коломойского, вкладчиков 200+ и юрлиц.


А вы в курсе, что по ПИБ Коломойский подал апелляцию на арест активов и рассмотрение в суде будет 5.12.18? Рус. банки не возьмут, они еще не отбились. Это раз.

А второе-еще не было заседания Верховного суда, где будет рассматриваться дело по сути, а не по временной мере ареста активов. Эти банки на крючке у Порошенко, им выкупать ВТБ-самоубийство.

Ну типа вариант-Тигипко берет депозиты на 1 млрд и активы ВТБ на 1 млрд (но реально он выберет сливки и ясное дело как минимум на 2 млрд). Раньше Коломойский подавал такие варианты по Дельта банку, но ему отказали.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 09:28

  rsq написав:
  vitaliian написав:
  lwa написав:Уверен победителем будет госбанк или банк порошенко....


скорее всего Сбербанк или ПиБ.

Победителю конкурса передаются все гарантированные вклады. Их сумма на 27 ноября составляет 944 млн. грн.


классная схема кинуть Коломойского, вкладчиков 200+ и юрлиц.


А вы в курсе, что по ПИБ Коломойский подал апелляцию на арест активов и рассмотрение в суде будет 5.12.18? Рус. банки не возьмут, они еще не отбились. Это раз.

А второе-еще не было заседания Верховного суда, где будет рассматриваться дело по сути, а не по временной мере ареста активов. Эти банки на крючке у Порошенко, им выкупать ВТБ-самоубийство.

Ну типа вариант-Тигипко берет депозиты на 1 млрд и активы ВТБ на 1 млрд (но реально он выберет сливки и ясное дело как минимум на 2 млрд). Раньше Коломойский подавал такие варианты по Дельта банку, но ему отказали.

Хто ще не втік... з ПІБа і Сбєра геть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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