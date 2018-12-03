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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 15391540154115421543>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:52

  lubopytnaya написав:
  Сибарит написав:Такие конкурсы объявляются по каждому неплатежеспособному банку. Случаи нахождения принимающего банка крайне редки.
Новостью это может стать, когда конкурс успешно завершится.

За четыре последних года ВА была введена в 128 банков. И для каждого такого банка объявлялись подобные конкурсы.
Но все эти конкурсы закончились ничем.
Хотя, на некоторые банки были желающие, но НБУ и Фонд не давали согласие, без объяснения причин.
Лишь только один крошечный банчик Астра был продан. Да и то связанным лицам.

Не совсем так. Гарантированные вклады по Диаманту забрал по такому конкурсу ТАС. Геморой был у всех вкладчиков и по выплатам и по соблюдению условий договоров.
Всем стоит молиться, чтобы таких желающих в втб не нашлось
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:54

  lubopytnaya написав:
  vitaliian написав:непонятно принимающий банк возмещает все вклады или только гарантированные фондом?

На сайте Фонда есть разъяснение по этому поводу.
Правда, оно датировано 2015 годом.
"Всі вкладники, включаючи юридичних осіб, та фізичних осіб, чиї вклади перевищують 200 тис. грн, матимуть можливість повернути свої вклади у визначені договорами терміни"

Странное разъяснение, совершенно противоположное по смыслу - где вы его нашли?
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:43

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Есть вероятность, что Сирьожа может всунуться сюда. Ведь он уже у ВТБ покупал кредитные портфели. Будем надеяться, что пронесёт.
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:44

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Stringer написав:Не совсем так. Гарантированные вклады по Диаманту забрал по такому конкурсу ТАС. Геморой был у всех вкладчиков и по выплатам и по соблюдению условий договоров.
Всем стоит молиться, чтобы таких желающих в втб не нашлось


есть только ОДИН плюс - в валюте вклада, а не гривной. еще маленький бонус тем у кого депо имеют жирные проценты, срок которого еще не закончился....
lwa
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:52

А в чем заключались проблемы для вкладчиков 200- при переходе из Диаманта в ТАС?
sergey_zolotar
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:04

  Stringer написав:
  lubopytnaya написав:
  Сибарит написав:Такие конкурсы объявляются по каждому неплатежеспособному банку. Случаи нахождения принимающего банка крайне редки.
Новостью это может стать, когда конкурс успешно завершится.

За четыре последних года ВА была введена в 128 банков. И для каждого такого банка объявлялись подобные конкурсы.
Но все эти конкурсы закончились ничем.
Хотя, на некоторые банки были желающие, но НБУ и Фонд не давали согласие, без объяснения причин.
Лишь только один крошечный банчик Астра был продан. Да и то связанным лицам.

Не совсем так. Гарантированные вклады по Диаманту забрал по такому конкурсу ТАС. Геморой был у всех вкладчиков и по выплатам и по соблюдению условий договоров.
Всем стоит молиться, чтобы таких желающих в втб не нашлось

По какому принципу будут отсеивать достоверно нет пояснений,так как у вкладчика может быть 150 вкладов по 2000 Грин и наоборот может 1,вклад на 300000 гривен,так какой тогда будет ответ от Фонда? Вообщем свои фантазии оставляем на ветке форума
никому не верю
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:07

  sergey_zolotar написав:А в чем заключались проблемы для вкладчиков 200- при переходе из Диаманта в ТАС?


Я в забігах участі не приймав, але смію припустити, що під любим соусом затягували повернення коштів клієнтам!
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:21

  sergey_zolotar написав:А в чем заключались проблемы для вкладчиков 200- при переходе из Диаманта в ТАС?


Насколько помню, проценты остались те же (в ТАСе тогда были ниже), но за время ВА их не начислили. Хотя вроде были должны, раз Диамант был передан, а то одни обязательства (%) они выполнили, другие нет.
Долго не отображались переданные депозиты в интернет-банке.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:11

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Віктор Новіков в ефірі радіо «Голос столиці» про введення тимчасової адміністрації в АТ «ВТБ БАНК», способи вивдення його з ринку та порядок отримання коштів вкладниками АТ «ВТБ БАНК».https://www.youtube.com/watch?v=tYCwxl3Lqz4
sharapovbaris
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:25

По текущим счетам выплаты уже начали?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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