Сибарит написав:Такие конкурсы объявляются по каждому неплатежеспособному банку. Случаи нахождения принимающего банка крайне редки. Новостью это может стать, когда конкурс успешно завершится.
За четыре последних года ВА была введена в 128 банков. И для каждого такого банка объявлялись подобные конкурсы. Но все эти конкурсы закончились ничем. Хотя, на некоторые банки были желающие, но НБУ и Фонд не давали согласие, без объяснения причин. Лишь только один крошечный банчик Астра был продан. Да и то связанным лицам.
Не совсем так. Гарантированные вклады по Диаманту забрал по такому конкурсу ТАС. Геморой был у всех вкладчиков и по выплатам и по соблюдению условий договоров. Всем стоит молиться, чтобы таких желающих в втб не нашлось
vitaliian написав:непонятно принимающий банк возмещает все вклады или только гарантированные фондом?
На сайте Фонда есть разъяснение по этому поводу. Правда, оно датировано 2015 годом. "Всі вкладники, включаючи юридичних осіб, та фізичних осіб, чиї вклади перевищують 200 тис. грн, матимуть можливість повернути свої вклади у визначені договорами терміни"
Странное разъяснение, совершенно противоположное по смыслу - где вы его нашли?
Stringer написав:Не совсем так. Гарантированные вклады по Диаманту забрал по такому конкурсу ТАС. Геморой был у всех вкладчиков и по выплатам и по соблюдению условий договоров. Всем стоит молиться, чтобы таких желающих в втб не нашлось
есть только ОДИН плюс - в валюте вклада, а не гривной. еще маленький бонус тем у кого депо имеют жирные проценты, срок которого еще не закончился....
Сибарит написав:Такие конкурсы объявляются по каждому неплатежеспособному банку. Случаи нахождения принимающего банка крайне редки. Новостью это может стать, когда конкурс успешно завершится.
За четыре последних года ВА была введена в 128 банков. И для каждого такого банка объявлялись подобные конкурсы. Но все эти конкурсы закончились ничем. Хотя, на некоторые банки были желающие, но НБУ и Фонд не давали согласие, без объяснения причин. Лишь только один крошечный банчик Астра был продан. Да и то связанным лицам.
Не совсем так. Гарантированные вклады по Диаманту забрал по такому конкурсу ТАС. Геморой был у всех вкладчиков и по выплатам и по соблюдению условий договоров. Всем стоит молиться, чтобы таких желающих в втб не нашлось
По какому принципу будут отсеивать достоверно нет пояснений,так как у вкладчика может быть 150 вкладов по 2000 Грин и наоборот может 1,вклад на 300000 гривен,так какой тогда будет ответ от Фонда? Вообщем свои фантазии оставляем на ветке форума
sergey_zolotar написав:А в чем заключались проблемы для вкладчиков 200- при переходе из Диаманта в ТАС?
Насколько помню, проценты остались те же (в ТАСе тогда были ниже), но за время ВА их не начислили. Хотя вроде были должны, раз Диамант был передан, а то одни обязательства (%) они выполнили, другие нет. Долго не отображались переданные депозиты в интернет-банке.
Заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Віктор Новіков в ефірі радіо «Голос столиці» про введення тимчасової адміністрації в АТ «ВТБ БАНК», способи вивдення його з ринку та порядок отримання коштів вкладниками АТ «ВТБ БАНК».https://www.youtube.com/watch?v=tYCwxl3Lqz4