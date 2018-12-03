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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1540154115421543>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:35

Ukrainian с 26 декабря начнут по текущим и картам
Advocate
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:40

  Advocate написав:Ukrainian с 26 декабря начнут по текущим и картам

Здесь писали что через неделю начинаются выплаты по текущим
Уже не так?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:42

Ukrainian на 20-й рабочий день с момента введения ВА
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:43

  Advocate написав:Ukrainian на 20-й рабочий день с момента введения ВА

Благодарю
А депозиты со сроком окончания летом 2019
Когда?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:43

  sharapovbaris написав:Заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Віктор Новіков в ефірі радіо «Голос столиці» про введення тимчасової адміністрації в АТ «ВТБ БАНК», способи вивдення його з ринку та порядок отримання коштів вкладниками АТ «ВТБ БАНК».https://www.youtube.com/watch?v=tYCwxl3Lqz4


Много вопросов не по адресу, стабильность бла-бла-бла. 34:45 понравилась логика "банкопада не будет, потому что банков в стране нет столько". То есть в банкопаде было виновато количество банков.

А депозиты со сроком окончания летом 2019 Когда?


На 20-й рабочий день всем сразу. Фонду неважно когда заканчивается ваш депозит.Другое дело что технически получить свой вклад 21й день нереально, нужно звонить на ГЛ вас запишут на какую-то дату и т.д.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 04 гру, 2018 16:09, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:45

Ukrainian в течение недели после принятия решения НБУ о ликвидации. Тогда и выплачивают всем двухсотым
Advocate
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:47

  Advocate написав:Ukrainian в течение недели после принятия решения НБУ о ликвидации. Тогда и выплачивают всем двухсотым

А на практике когда это происходит?
У меня фонд был давно последний в дельта банке тогда очень долго ждал больше полгода не знаю было ни решение по ликвидации
Сейчас вроде правила поменяли немного быстрее
Востаннє редагувалось Ukrainian в Вів 04 гру, 2018 15:49, всього редагувалось 1 раз.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:48

  sharapovbaris написав:Заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Віктор Новіков в ефірі радіо «Голос столиці» про введення тимчасової адміністрації в АТ «ВТБ БАНК», способи вивдення його з ринку та порядок отримання коштів вкладниками АТ «ВТБ БАНК».https://www.youtube.com/watch?v=tYCwxl3Lqz4

Как-то он неуверенно говорит по поводу ликвидации, похоже, все таки лакомные активы ВТБ кто-то хочет прибрать.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:50

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Ukrainian написав:А на практике когда это происходит?


В течении января получите. Если повезёт то до 15.01 Если не повезёт то банк выкупят и как будет дальше, никто вам не скажет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 04 гру, 2018 15:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:51

Ukrainian ВА в обычных маленьких банках длится 1 мес. И сразу принимается решение о ликвидации. В случае с ВТБ там много чего посчитать нужно и могут не успеть нза месяц, поэтому могут продлить ВА еще на месяц и потом решение о ликвидации. Получите либо на 40-й день с момента введения ВА или на 70-й.
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