Если банк выкупят то вам наоборот повезет, потому что вы получите в валюте вклада, и получите проценты за время ВА.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:12
Если банк выкупят то вам наоборот повезет, потому что вы получите в валюте вклада, и получите проценты за время ВА.
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:19
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:25
Сомневаюсь что его купят
Насколько здесь писали что розницу купил тигипко а опт ахметов то есть все более менее вкусное уже разобрали
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:51
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
все же была информация,ЧТО ПОСЛЕДНИЕ 2 НЕДЕЛИ Ахметов и Тигипко ИНТЕРЕСУЮТСЯ БАЗОЙ КРЕДИТОВ ВТБ
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:53
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
"Надейся и жди - вся жизнь впереди!"
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:38
Интересно,заканчивающийся 5 декабря депозит будет выплачиваться как средства с карты или как депозит?
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:41
Faceless если втб украина киданет еще с КАЧЕСТВОМ АКТИВОВ- то это уже ПОЛНОСТЬЮ ДИСКРЕДИТИРУЕТ ЭТУ ГРУППУ В МИРЕ!!!
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:49
Их выдают одними и теми же купюрами никак не разделяя. У меня было 6 депозитов в почившем Фидобанке + что-то на карте, по фонду выдали одной суммой и банк агент сам не знал где тело, где % а где просто средства на карте.
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