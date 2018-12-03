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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:12
vitaliian написав: Ukrainian написав:
А на практике когда это происходит?
В течении января получите. Если повезёт то до 15.01 Если не повезёт то банк выкупят и как будет дальше, никто вам не скажет.
Если банк выкупят то вам наоборот повезет, потому что вы получите в валюте вклада, и получите проценты за время ВА.
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rsq
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:19
Advocate написав:
Получите либо на 40-й день с момента введения ВА
Символично.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:25
rsq написав: vitaliian написав: Ukrainian написав:
А на практике когда это происходит?
В течении января получите. Если повезёт то до 15.01 Если не повезёт то банк выкупят и как будет дальше, никто вам не скажет.
Если банк выкупят то вам наоборот повезет, потому что вы получите в валюте вклада, и получите проценты за время ВА.
Сомневаюсь что его купят
Насколько здесь писали что розницу купил тигипко а опт ахметов то есть все более менее вкусное уже разобрали
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:51
все же была информация,ЧТО ПОСЛЕДНИЕ 2 НЕДЕЛИ Ахметов и Тигипко ИНТЕРЕСУЮТСЯ БАЗОЙ КРЕДИТОВ ВТБ
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саша
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:53
саша написав:все же была информация,ЧТО ПОСЛЕДНИЕ 2 НЕДЕЛИ Ахметов и Тигипко ИНТЕРЕСУЮТСЯ БАЗОЙ КРЕДИТОВ ВТБ
"Надейся и жди - вся жизнь впереди!"
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Faceless
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Додано: Вів 04 гру, 2018 17:38
Интересно,заканчивающийся 5 декабря депозит будет выплачиваться как средства с карты или как депозит?
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LuckyG
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Додано: Вів 04 гру, 2018 17:41
Faceless если втб украина киданет еще с КАЧЕСТВОМ АКТИВОВ- то это уже ПОЛНОСТЬЮ ДИСКРЕДИТИРУЕТ ЭТУ ГРУППУ В МИРЕ!!!
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саша
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