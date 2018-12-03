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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1541154215431544>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 475
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
121
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:12

  vitaliian написав:
  Ukrainian написав:А на практике когда это происходит?


В течении января получите. Если повезёт то до 15.01 Если не повезёт то банк выкупят и как будет дальше, никто вам не скажет.


Если банк выкупят то вам наоборот повезет, потому что вы получите в валюте вклада, и получите проценты за время ВА.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:19

  Advocate написав:Получите либо на 40-й день с момента введения ВА

Символично.
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:25

  rsq написав:
  vitaliian написав:
  Ukrainian написав:А на практике когда это происходит?


В течении января получите. Если повезёт то до 15.01 Если не повезёт то банк выкупят и как будет дальше, никто вам не скажет.


Если банк выкупят то вам наоборот повезет, потому что вы получите в валюте вклада, и получите проценты за время ВА.

Сомневаюсь что его купят
Насколько здесь писали что розницу купил тигипко а опт ахметов то есть все более менее вкусное уже разобрали
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:51

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

все же была информация,ЧТО ПОСЛЕДНИЕ 2 НЕДЕЛИ Ахметов и Тигипко ИНТЕРЕСУЮТСЯ БАЗОЙ КРЕДИТОВ ВТБ
саша
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:53

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

саша написав:все же была информация,ЧТО ПОСЛЕДНИЕ 2 НЕДЕЛИ Ахметов и Тигипко ИНТЕРЕСУЮТСЯ БАЗОЙ КРЕДИТОВ ВТБ
"Надейся и жди - вся жизнь впереди!"
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:38

Интересно,заканчивающийся 5 декабря депозит будет выплачиваться как средства с карты или как депозит?
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:41

Faceless если втб украина киданет еще с КАЧЕСТВОМ АКТИВОВ- то это уже ПОЛНОСТЬЮ ДИСКРЕДИТИРУЕТ ЭТУ ГРУППУ В МИРЕ!!!
саша
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:49

  LuckyG написав:Интересно,заканчивающийся 5 декабря депозит будет выплачиваться как средства с карты или как депозит?


Их выдают одними и теми же купюрами никак не разделяя. У меня было 6 депозитов в почившем Фидобанке + что-то на карте, по фонду выдали одной суммой и банк агент сам не знал где тело, где % а где просто средства на карте.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:54

  саша написав:Faceless если втб украина киданет еще с КАЧЕСТВОМ АКТИВОВ- то это уже ПОЛНОСТЬЮ ДИСКРЕДИТИРУЕТ ЭТУ ГРУППУ В МИРЕ!!!

Да успокойся уже. Хватит истерить. Никто в мире не смотрит, на всю эту фигню, происходящую в Украине. И руководству ВТБ в раше абсолютно пофиг, что о них подумают в мире. Костин своей очередной пассии купил квартиру стоимостью в половину пассивов ВТБ-Украина, и плевать он хотел на всех вокруг, и уж тем более на таких, как ты.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:11

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... a51a2cc69/
nozorrog
 
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