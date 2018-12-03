LuckyG написав:Интересно,заканчивающийся 5 декабря депозит будет выплачиваться как средства с карты или как депозит?
Их выдают одними и теми же купюрами никак не разделяя. У меня было 6 депозитов в почившем Фидобанке + что-то на карте, по фонду выдали одной суммой и банк агент сам не знал где тело, где % а где просто средства на карте.
Я немного о другом:деньги по окончанию срока депозита считаются находящимися на карте,или на депозите? Суммы это не меняет,но может теоретически менять очередность выплаты. Вопрос больше из разряда "для пытливого ума". Если депозит заканчивается завтрашним числом-то где он проводится? Логически-должен вернуться на карту и при ВА. Если при ВА все депозиты замораживаются-то остаётся там же,где и был-на депозитном счету.
LuckyG написав:Я немного о другом:деньги по окончанию срока депозита считаются находящимися на карте,или на депозите? Суммы это не меняет,но может теоретически менять очередность выплаты. Вопрос больше из разряда "для пытливого ума".
Депозиты, окончившиеся во время ВА, идут в самой первой волне вместе с текущими счетами. По крайней мере, практика последних ВА такова. Никакой гарантии от "оригинальных" идей администратора нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин