LuckyG написав:Интересно,заканчивающийся 5 декабря депозит будет выплачиваться как средства с карты или как депозит?
Их выдают одними и теми же купюрами никак не разделяя. У меня было 6 депозитов в почившем Фидобанке + что-то на карте, по фонду выдали одной суммой и банк агент сам не знал где тело, где % а где просто средства на карте.
Я немного о другом:деньги по окончанию срока депозита считаются находящимися на карте,или на депозите? Суммы это не меняет,но может теоретически менять очередность выплаты. Вопрос больше из разряда "для пытливого ума". Если депозит заканчивается завтрашним числом-то где он проводится? Логически-должен вернуться на карту и при ВА. Если при ВА все депозиты замораживаются-то остаётся там же,где и был-на депозитном счету.
LuckyG написав:Я немного о другом:деньги по окончанию срока депозита считаются находящимися на карте,или на депозите? Суммы это не меняет,но может теоретически менять очередность выплаты. Вопрос больше из разряда "для пытливого ума".
Депозиты, окончившиеся во время ВА, идут в самой первой волне вместе с текущими счетами. По крайней мере, практика последних ВА такова. Никакой гарантии от "оригинальных" идей администратора нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Advocate написав:Ukrainian с 26 декабря начнут по текущим и картам
Здесь писали что через неделю начинаются выплаты по текущим Уже не так?
В период ВА вообще нет никаких выплат. Выплаты начинаются только тогда, когда Фонд примет решение о ликвидации банка. И, как написано в законе, через 7 дней после начала ликвидации, должны выплачивать с текуших счетов. Но последние два года всем выплачивали одновременно с текущих и депозитных счетов, через несколько дней после объявлении ликвидации.
Вкладчик1234 написав:Депозиты, окончившиеся во время ВА, идут в самой первой волне вместе с текущими счетами. По крайней мере, практика последних ВА такова.
Две последних ВА были в Трасте и Богуславе. И там не было никаких отдельных выплат по депозитам, закончившимся во время ВА. Всем выплатили одновременно через месяц: и закончившиеся депозиты, и неокончившиеся.
vitaliian написав:непонятно принимающий банк возмещает все вклады или только гарантированные фондом?
На сайте Фонда есть разъяснение по этому поводу. Правда, оно датировано 2015 годом. "Всі вкладники, включаючи юридичних осіб, та фізичних осіб, чиї вклади перевищують 200 тис. грн, матимуть можливість повернути свої вклади у визначені договорами терміни"
Странное разъяснение, совершенно противоположное по смыслу - где вы его нашли?
На сайте Фонда http://www.fg.gov.ua/not-paying/banky-p ... astra-bank Четвертый абзац сверху: "Фонд гарантування вперше реалізував такий спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку як продаж неплатоспроможного банку інвестору. Це означає, що платоспроможність ПАТ "АСТРА БАНК" має бути відновленановим власником банку протягом 30 днів. Тобто, всі вкладники, включаючи юридичних осіб, та фізичних осіб, чиї вклади перевищують 200 тис. грн, матимуть можливість повернути свої вклади у визначені договорами терміни."
LuckyG написав:Я немного о другом:деньги по окончанию срока депозита считаются находящимися на карте,или на депозите? Суммы это не меняет,но может теоретически менять очередность выплаты. Вопрос больше из разряда "для пытливого ума".
Депозиты, окончившиеся во время ВА, идут в самой первой волне вместе с текущими счетами. По крайней мере, практика последних ВА такова. Никакой гарантии от "оригинальных" идей администратора нет