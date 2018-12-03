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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1542154315441545>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 475
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
121
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:22

  vitaliian написав:
  LuckyG написав:Интересно,заканчивающийся 5 декабря депозит будет выплачиваться как средства с карты или как депозит?


Их выдают одними и теми же купюрами никак не разделяя. У меня было 6 депозитов в почившем Фидобанке + что-то на карте, по фонду выдали одной суммой и банк агент сам не знал где тело, где % а где просто средства на карте.

Я немного о другом:деньги по окончанию срока депозита считаются находящимися на карте,или на депозите? Суммы это не меняет,но может теоретически менять очередность выплаты. Вопрос больше из разряда "для пытливого ума". Если депозит заканчивается завтрашним числом-то где он проводится? Логически-должен вернуться на карту и при ВА. Если при ВА все депозиты замораживаются-то остаётся там же,где и был-на депозитном счету.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:26

  LuckyG написав:Я немного о другом:деньги по окончанию срока депозита считаются находящимися на карте,или на депозите? Суммы это не меняет,но может теоретически менять очередность выплаты. Вопрос больше из разряда "для пытливого ума".

Депозиты, окончившиеся во время ВА, идут в самой первой волне вместе с текущими счетами.
По крайней мере, практика последних ВА такова.
Никакой гарантии от "оригинальных" идей администратора нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:41

  nozorrog написав:https://blogs.pravda.com.ua/authors/liamets/5c06a51a2cc69/

Грабь награбленное.

Но какими же надо быть пофигистами, чтоб хотя бы всё не продать, или переписать на "свои" финансовые компании. Да и весь банк тупо слить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:26

Суд рассмотрит дело депутата Дзензерского на $280 млн

ФГВФЛ, который с 28 ноября администрирует ВТБ Банк, будет добиваться взыскания денег с народного депутата Дениса Дзензерского («Народный Фронт»).

https://finclub.net/news/sud-rassmotrit ... 0-mln.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:37

  Вкладчик1234 написав:Суд рассмотрит дело депутата Дзензерского на $280 млн

ФГВФЛ, который с 28 ноября администрирует ВТБ Банк, будет добиваться взыскания денег с народного депутата Дениса Дзензерского («Народный Фронт»).

https://finclub.net/news/sud-rassmotrit ... 0-mln.html

ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СПРАВЕДЛИВИХ І ВИВАЖЕНИХ РІШЕНЬ СУДІВ©
http://www.fg.gov.ua/not-paying/tempora ... shen-sudiv
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:25

  Ukrainian написав:
  Advocate написав:Ukrainian с 26 декабря начнут по текущим и картам

Здесь писали что через неделю начинаются выплаты по текущим
Уже не так?

В период ВА вообще нет никаких выплат. Выплаты начинаются только тогда, когда Фонд примет решение о ликвидации банка.
И, как написано в законе, через 7 дней после начала ликвидации, должны выплачивать с текуших счетов.
Но последние два года всем выплачивали одновременно с текущих и депозитных счетов, через несколько дней после объявлении ликвидации.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:32

  Вкладчик1234 написав:Депозиты, окончившиеся во время ВА, идут в самой первой волне вместе с текущими счетами.
По крайней мере, практика последних ВА такова.

Две последних ВА были в Трасте и Богуславе. И там не было никаких отдельных выплат по депозитам, закончившимся во время ВА.
Всем выплатили одновременно через месяц: и закончившиеся депозиты, и неокончившиеся.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:40

  Stringer написав:
  lubopytnaya написав:
  vitaliian написав:непонятно принимающий банк возмещает все вклады или только гарантированные фондом?

На сайте Фонда есть разъяснение по этому поводу.
Правда, оно датировано 2015 годом.
"Всі вкладники, включаючи юридичних осіб, та фізичних осіб, чиї вклади перевищують 200 тис. грн, матимуть можливість повернути свої вклади у визначені договорами терміни"

Странное разъяснение, совершенно противоположное по смыслу - где вы его нашли?

На сайте Фонда :D
http://www.fg.gov.ua/not-paying/banky-p ... astra-bank
Четвертый абзац сверху:
"Фонд гарантування вперше реалізував такий спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку як продаж неплатоспроможного банку інвестору. Це означає, що платоспроможність ПАТ "АСТРА БАНК" має бути відновленановим власником банку протягом 30 днів. Тобто, всі вкладники, включаючи юридичних осіб, та фізичних осіб, чиї вклади перевищують 200 тис. грн, матимуть можливість повернути свої вклади у визначені договорами терміни."
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:50

  Вкладчик1234 написав:Суд рассмотрит дело депутата Дзензерского на $280 млн

ФГВФЛ, который с 28 ноября администрирует ВТБ Банк, будет добиваться взыскания денег с народного депутата Дениса Дзензерского («Народный Фронт»).

https://finclub.net/news/sud-rassmotrit ... 0-mln.html



..это под какие гарантии идиоты ВТБ дали такие деньги такому же де***

..тут за 10000 грн. Человека за кредит доводят до суицида, отбирают жилье....
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:15

  Вкладчик1234 написав:
  LuckyG написав:Я немного о другом:деньги по окончанию срока депозита считаются находящимися на карте,или на депозите? Суммы это не меняет,но может теоретически менять очередность выплаты. Вопрос больше из разряда "для пытливого ума".

Депозиты, окончившиеся во время ВА, идут в самой первой волне вместе с текущими счетами.
По крайней мере, практика последних ВА такова.
Никакой гарантии от "оригинальных" идей администратора нет

Спасибо. Тоже где-то так и думаю.
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