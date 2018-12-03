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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 475
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
121
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:20

nozorrog втб признан нбу неплатежеспособным, у него НОВЫЙ ВРЕМЕННЫЙ СОБСТВЕННИК- ГОС-ВО В ЛИЦЕ ФОНДА Каким образом рейдерская схема Коломойского теперь может быть реализована? ведь банк уже не российский? апелляция от бывших хозяев ВТБ на снятие ареста активов частными приставами (вот уже и аукнулись покращення- беспредельные частные приставы) под покровительством Петренко назначенная также на 5.12.18 имеет теперь смысл? будет проходить по этому поводу суд ? и возможно будут в нем изменения?
саша
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:25

  саша написав:Faceless если втб украина киданет еще с КАЧЕСТВОМ АКТИВОВ- то это уже ПОЛНОСТЬЮ ДИСКРЕДИТИРУЕТ ЭТУ ГРУППУ В МИРЕ!!!


саша, прекратите кричать. Я понимаю, что вам больно из-за ваших 200+, но кричать в Инете большими буквами - моветон. Расслабьтесь и получите удовольствие. Зима на дворе. Лыжи, коньки, санки.
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Tolevas
 
Повідомлень: 1026
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