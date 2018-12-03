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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 04 гру, 2018 22:20
nozorrog втб признан нбу неплатежеспособным, у него НОВЫЙ ВРЕМЕННЫЙ СОБСТВЕННИК- ГОС-ВО В ЛИЦЕ ФОНДА Каким образом рейдерская схема Коломойского теперь может быть реализована? ведь банк уже не российский? апелляция от бывших хозяев ВТБ на снятие ареста активов частными приставами (вот уже и аукнулись покращення- беспредельные частные приставы) под покровительством Петренко назначенная также на 5.12.18 имеет теперь смысл? будет проходить по этому поводу суд ? и возможно будут в нем изменения?
Додано: Вів 04 гру, 2018 22:25
саша, прекратите кричать. Я понимаю, что вам больно из-за ваших 200+, но кричать в Инете большими буквами - моветон. Расслабьтесь и получите удовольствие. Зима на дворе. Лыжи, коньки, санки.
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Додано: Вів 04 гру, 2018 22:46
Додано: Вів 04 гру, 2018 23:02
Хоспади, ну какое отношение продажа фондом 100% акций банка астра инвестору имеет отношение к конкурсу на выплату гарантированных сумм по банку втб?
Договор продажи квартиры кардинально отличается от договора продажи коллекторам коммунальных долгов по этой квартире...
короче - вы ошиблись, конкурс по втб не предполагает никаких иных выплат клиентам втб, кроме гарантированных по законну о фонде грабування, тоесть не более экв 200 тыщ физикам и фопам..., единственное отличие, принимающий банк обязан выплатить все в валюте вклада и в сроки, предусмотренные договорами с втб
Додано: Вів 04 гру, 2018 23:55
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Страниц много. Приходиться читать ветку "по диагонали". За текущими и карточными УЖЕ можно звонить записываться? На какой номер ? Со времён Дельты позабывал всё.
Додано: Сер 05 гру, 2018 00:41
Саша, вас кинули и 1900 вкладчиков 200+ на сумму 1 млрд грн. Запишитесь на прием к временному администратору по телефону 044 391-34-34. Она хоть и чиновник, но тоже человек, поговорите. Вам будет выделено 15 минут. Принимает по вторникам.
Додано: Сер 05 гру, 2018 03:51
хорошая статья
из которой можно сделать вывод:
активы есть, но они не достанутся вкладчикам...
достанутся всяким там Коломойским,Петренко и тд...
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