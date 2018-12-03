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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1543154415451546>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 475
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
121
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:15

  Вкладчик1234 написав:
  LuckyG написав:Я немного о другом:деньги по окончанию срока депозита считаются находящимися на карте,или на депозите? Суммы это не меняет,но может теоретически менять очередность выплаты. Вопрос больше из разряда "для пытливого ума".

Депозиты, окончившиеся во время ВА, идут в самой первой волне вместе с текущими счетами.
По крайней мере, практика последних ВА такова.
Никакой гарантии от "оригинальных" идей администратора нет

Спасибо. Тоже где-то так и думаю.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:20

nozorrog втб признан нбу неплатежеспособным, у него НОВЫЙ ВРЕМЕННЫЙ СОБСТВЕННИК- ГОС-ВО В ЛИЦЕ ФОНДА Каким образом рейдерская схема Коломойского теперь может быть реализована? ведь банк уже не российский? апелляция от бывших хозяев ВТБ на снятие ареста активов частными приставами (вот уже и аукнулись покращення- беспредельные частные приставы) под покровительством Петренко назначенная также на 5.12.18 имеет теперь смысл? будет проходить по этому поводу суд ? и возможно будут в нем изменения?
саша
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:25

  саша написав:Faceless если втб украина киданет еще с КАЧЕСТВОМ АКТИВОВ- то это уже ПОЛНОСТЬЮ ДИСКРЕДИТИРУЕТ ЭТУ ГРУППУ В МИРЕ!!!


саша, прекратите кричать. Я понимаю, что вам больно из-за ваших 200+, но кричать в Инете большими буквами - моветон. Расслабьтесь и получите удовольствие. Зима на дворе. Лыжи, коньки, санки.
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:46

  Tolevas написав:Расслабьтесь и получите удовольствие.

Коньяк, потрескивание дров в камине, рядом красивая женщина, хорошая музыка. Представьте, что Вы были в казино. Вспоминается, отдаленно еле слышимое - "Ставки сделаны, ставок больше нет..."
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:48

саша В нашей стране все не так очевидно, как кажется. Если это заранее подготовленный договорняк по передачи (или размену) активов, то в суде Беня заявит свои права на имущество, на которое он подал иск ранее. А НБУ и ФГВФЛ будут вяло имитировать сопротивление. И в результате проиграют. Во всяком случае, такое не исключено. Жизнь покажет.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:02

  lubopytnaya написав:
  Stringer написав:
  lubopytnaya написав:На сайте Фонда есть разъяснение по этому поводу.
Правда, оно датировано 2015 годом.
"Всі вкладники, включаючи юридичних осіб, та фізичних осіб, чиї вклади перевищують 200 тис. грн, матимуть можливість повернути свої вклади у визначені договорами терміни"

Странное разъяснение, совершенно противоположное по смыслу - где вы его нашли?

На сайте Фонда :D
http://www.fg.gov.ua/not-paying/banky-p ... astra-bank
Четвертый абзац сверху:
"Фонд гарантування вперше реалізував такий спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку як продаж неплатоспроможного банку інвестору. Це означає, що платоспроможність ПАТ "АСТРА БАНК" має бути відновленановим власником банку протягом 30 днів. Тобто, всі вкладники, включаючи юридичних осіб, та фізичних осіб, чиї вклади перевищують 200 тис. грн, матимуть можливість повернути свої вклади у визначені договорами терміни."

Хоспади, ну какое отношение продажа фондом 100% акций банка астра инвестору имеет отношение к конкурсу на выплату гарантированных сумм по банку втб?
Договор продажи квартиры кардинально отличается от договора продажи коллекторам коммунальных долгов по этой квартире...
короче - вы ошиблись, конкурс по втб не предполагает никаких иных выплат клиентам втб, кроме гарантированных по законну о фонде грабування, тоесть не более экв 200 тыщ физикам и фопам..., единственное отличие, принимающий банк обязан выплатить все в валюте вклада и в сроки, предусмотренные договорами с втб
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:55

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Страниц много. Приходиться читать ветку "по диагонали". За текущими и карточными УЖЕ можно звонить записываться? На какой номер ? Со времён Дельты позабывал всё.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 00:41

  саша написав:Faceless если втб украина киданет еще с КАЧЕСТВОМ АКТИВОВ- то это уже ПОЛНОСТЬЮ ДИСКРЕДИТИРУЕТ ЭТУ ГРУППУ В МИРЕ!!!


Саша, вас кинули и 1900 вкладчиков 200+ на сумму 1 млрд грн. Запишитесь на прием к временному администратору по телефону 044 391-34-34. Она хоть и чиновник, но тоже человек, поговорите. Вам будет выделено 15 минут. Принимает по вторникам.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 03:51

https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... a51a2cc69/

хорошая статья
из которой можно сделать вывод:

активы есть, но они не достанутся вкладчикам...
достанутся всяким там Коломойским,Петренко и тд...
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:02

  rsq написав:
  саша написав:Faceless если втб украина киданет еще с КАЧЕСТВОМ АКТИВОВ- то это уже ПОЛНОСТЬЮ ДИСКРЕДИТИРУЕТ ЭТУ ГРУППУ В МИРЕ!!!


Саша, вас кинули и 1900 вкладчиков 200+ на сумму 1 млрд грн. Запишитесь на прием к временному администратору по телефону 044 391-34-34. Она хоть и чиновник, но тоже человек, поговорите. Вам будет выделено 15 минут. Принимает по вторникам.


Неправильный акцент. Вкладчики 200+ сами себя кинули. Они не знали правила игры?
Вот юриков жалко. А этих нет.
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
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