LuckyG написав:Я немного о другом:деньги по окончанию срока депозита считаются находящимися на карте,или на депозите? Суммы это не меняет,но может теоретически менять очередность выплаты. Вопрос больше из разряда "для пытливого ума".
Депозиты, окончившиеся во время ВА, идут в самой первой волне вместе с текущими счетами. По крайней мере, практика последних ВА такова. Никакой гарантии от "оригинальных" идей администратора нет
nozorrog втб признан нбу неплатежеспособным, у него НОВЫЙ ВРЕМЕННЫЙ СОБСТВЕННИК- ГОС-ВО В ЛИЦЕ ФОНДА Каким образом рейдерская схема Коломойского теперь может быть реализована? ведь банк уже не российский? апелляция от бывших хозяев ВТБ на снятие ареста активов частными приставами (вот уже и аукнулись покращення- беспредельные частные приставы) под покровительством Петренко назначенная также на 5.12.18 имеет теперь смысл? будет проходить по этому поводу суд ? и возможно будут в нем изменения?
саша В нашей стране все не так очевидно, как кажется. Если это заранее подготовленный договорняк по передачи (или размену) активов, то в суде Беня заявит свои права на имущество, на которое он подал иск ранее. А НБУ и ФГВФЛ будут вяло имитировать сопротивление. И в результате проиграют. Во всяком случае, такое не исключено. Жизнь покажет.
lubopytnaya написав:На сайте Фонда есть разъяснение по этому поводу. Правда, оно датировано 2015 годом. "Всі вкладники, включаючи юридичних осіб, та фізичних осіб, чиї вклади перевищують 200 тис. грн, матимуть можливість повернути свої вклади у визначені договорами терміни"
Странное разъяснение, совершенно противоположное по смыслу - где вы его нашли?
На сайте Фонда http://www.fg.gov.ua/not-paying/banky-p ... astra-bank Четвертый абзац сверху: "Фонд гарантування вперше реалізував такий спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку як продаж неплатоспроможного банку інвестору. Це означає, що платоспроможність ПАТ "АСТРА БАНК" має бути відновленановим власником банку протягом 30 днів. Тобто, всі вкладники, включаючи юридичних осіб, та фізичних осіб, чиї вклади перевищують 200 тис. грн, матимуть можливість повернути свої вклади у визначені договорами терміни."
Хоспади, ну какое отношение продажа фондом 100% акций банка астра инвестору имеет отношение к конкурсу на выплату гарантированных сумм по банку втб? Договор продажи квартиры кардинально отличается от договора продажи коллекторам коммунальных долгов по этой квартире... короче - вы ошиблись, конкурс по втб не предполагает никаких иных выплат клиентам втб, кроме гарантированных по законну о фонде грабування, тоесть не более экв 200 тыщ физикам и фопам..., единственное отличие, принимающий банк обязан выплатить все в валюте вклада и в сроки, предусмотренные договорами с втб
саша написав:Faceless если втб украина киданет еще с КАЧЕСТВОМ АКТИВОВ- то это уже ПОЛНОСТЬЮ ДИСКРЕДИТИРУЕТ ЭТУ ГРУППУ В МИРЕ!!!
Саша, вас кинули и 1900 вкладчиков 200+ на сумму 1 млрд грн. Запишитесь на прием к временному администратору по телефону 044 391-34-34. Она хоть и чиновник, но тоже человек, поговорите. Вам будет выделено 15 минут. Принимает по вторникам.
саша написав:Faceless если втб украина киданет еще с КАЧЕСТВОМ АКТИВОВ- то это уже ПОЛНОСТЬЮ ДИСКРЕДИТИРУЕТ ЭТУ ГРУППУ В МИРЕ!!!
Саша, вас кинули и 1900 вкладчиков 200+ на сумму 1 млрд грн. Запишитесь на прием к временному администратору по телефону 044 391-34-34. Она хоть и чиновник, но тоже человек, поговорите. Вам будет выделено 15 минут. Принимает по вторникам.
Неправильный акцент. Вкладчики 200+ сами себя кинули. Они не знали правила игры? Вот юриков жалко. А этих нет.
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T. Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.