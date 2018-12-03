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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1543154415451546

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 475
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
121
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:07

  Tolevas написав:Неправильный акцент. Вкладчики 200+ сами себя кинули. Они не знали правила игры?
Вот юриков жалко. А этих нет.

А что, юрики не знали правил игры?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:23

  mfn9 написав:https://blogs.pravda.com.ua/authors/liamets/5c06a51a2cc69/

хорошая статья
из которой можно сделать вывод:

активы есть, но они не достанутся вкладчикам...
достанутся всяким там Коломойским,Петренко и тд...

Притянутая за уши чушь, из которой можно сделать вывод, что блогер мочит народный фронт и петренко
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:40

  mfn9 написав:https://blogs.pravda.com.ua/authors/liamets/5c06a51a2cc69/

хорошая статья
из которой можно сделать вывод:

активы есть, но они не достанутся вкладчикам...
достанутся всяким там Коломойским,Петренко и тд...

це перемога!
йшов 5й рік пакращень...
Востаннє редагувалось flyman в Сер 05 гру, 2018 10:42, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:41

  Stringer написав:
  mfn9 написав:https://blogs.pravda.com.ua/authors/liamets/5c06a51a2cc69/

хорошая статья
из которой можно сделать вывод:

активы есть, но они не достанутся вкладчикам...
достанутся всяким там Коломойским,Петренко и тд...

Притянутая за уши чушь, из которой можно сделать вывод, что блогер мочит народный фронт и петренко

Ага. Автор претендує на сенсаційність матеріалу...оперуючи деякими фактами з яких можуть бути хибні висновки.
З оціночними судженями Лямця можна не погоджуватися. :)
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:43

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

http://www.fg.gov.ua/not-paying/tempora ... shen-sudiv

Понд просить грошей, бо тепер вони його
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:44

  Вкладчик1234 написав:
  Tolevas написав:Неправильный акцент. Вкладчики 200+ сами себя кинули. Они не знали правила игры?
Вот юриков жалко. А этих нет.

А что, юрики не знали правил игры?

нє, фізікі "лохі" - так ім і надо, а юрікам просто не павізло.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:49

  flyman написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Tolevas написав:Неправильный акцент. Вкладчики 200+ сами себя кинули. Они не знали правила игры?
Вот юриков жалко. А этих нет.

А что, юрики не знали правил игры?

нє, фізікі "лохі" - так ім і надо, а юрікам просто не павізло.

Це урок що з Сбєра і ПІБа слід витягувати все що більше 200+...а краще і 200-.
В Сбєрі з ліквідністю все ок. А от з ПІБом можуть бути питання.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:58

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Слава Богу только недавно вынес у них более 10000$ (переведенные с БМ банка). Мог бы основательно попасть.
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Ожила ветка! :mrgreen:
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