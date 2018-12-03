А что, юрики не знали правил игры?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 05 гру, 2018 09:07
А что, юрики не знали правил игры?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:23
Притянутая за уши чушь, из которой можно сделать вывод, что блогер мочит народный фронт и петренко
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:40
це перемога!
йшов 5й рік пакращень...
Востаннє редагувалось flyman в Сер 05 гру, 2018 10:42, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:41
Ага. Автор претендує на сенсаційність матеріалу...оперуючи деякими фактами з яких можуть бути хибні висновки.
З оціночними судженями Лямця можна не погоджуватися.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:43
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Понд просить грошей, бо тепер вони його
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:44
нє, фізікі "лохі" - так ім і надо, а юрікам просто не павізло.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:49
Це урок що з Сбєра і ПІБа слід витягувати все що більше 200+...а краще і 200-.
В Сбєрі з ліквідністю все ок. А от з ПІБом можуть бути питання.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:55
Квесторе_поверніться
это сигнал, что деньги нужно хранить за пределами Украины, а не в стране правового нигилизма, коррупции и сладких сказок, а лучше на пмж с семьей и сбережениями в тихую европейскую страну....
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:58
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Слава Богу только недавно вынес у них более 10000$ (переведенные с БМ банка). Мог бы основательно попасть.
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