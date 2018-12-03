На мертвичину подтянулись
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:42
помутнение разума
Квесторе_поверніться к сожалению, можно заучить правила, но наступает момент- и какая то сила тянет действовать вопреки ,как назло появляются обстоятельства дополнительные ,ты сопротивляешься,но тебя как затуманивает,,,тебе становится нестрашно пойти на риск,,, более того обычно люди разбивают на родственников, у нас наоборот, по жизненным обстоятельствам деньги родственников были на одном счете, потому и получилось больше фонда- мы наверное доверяли этой международной группе больше, чем себе, хотя в обычной жизни недоверчивые по мелочам
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:46
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
з ним вже давно питання зрозуміле і люде давним давно звідти тойво
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:53
Вже говорив, що щиро Вам співчуваю.
Але надію Ви не повинні втрачати...життя продовжується.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 12:03
Квесторе_поверніться Мы Вас читаем,всегда полезны Ваши комментарии и предупреждения еще с времен Аляка- великого провидца, Кстати, что с ним сейчас? его феномен продолжает действовать или что это было? может он случайно раз в жизни угадал? он вроде бы ссылался и на свои сны, насколько ли это реально для принятия к сведению?
Востаннє редагувалось саша в Сер 05 гру, 2018 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:08
Вона, вона перемога! Просто ми з Вами погано бачимо або не свідомі
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:14
На сны Альяк точно не ссылался. Его основной довод, что страна ничего не производит, а импорт это вымывание валюты из экономики. Феномена никакого нет, он в открытую обнаружил то с чем уже сталкивался любой адекватный бизнесмен - вся экономика Украины работает на выкачку ресурсов из страны. Поэтому будущие обвалы гривны неминуемы.
Новых пророчеств нет, так как существенно ничего не изменилось (кроме некоторых фамилий) и добавить к уже сказанному нечего.
Пока не будут работать законы, будет действовать "право сильного". Кто не согласен должен забирать свои кровные, потому что всевидящему финмону приказали "жити по-новому" (может и не отдать). Примеры тому уже есть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 05 гру, 2018 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:17
с реальными ссылками на первоисточники или по рассказам "знакомых"?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:21
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
как Вы думаете, когда все может поменяться в Украине в лучшую сторону- чтобы инвестиции любого физ и юр. лица были защищены, девальвация прекратилась, жизнь стала для людей? и вообще это реально и какие условия должны для этого быть?кто искренне и на деле может помочь народу в этом, что народ должен делать сейчас? может быть , что мы все уже никогда не увидим лучшей жизни, а только еще ухудшения?
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:24
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