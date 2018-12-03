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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1544154515461547

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 475
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
121
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:26

  Ratatui написав:Ожила ветка! :mrgreen:

На мертвичину подтянулись
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:42

помутнение разума

Квесторе_поверніться к сожалению, можно заучить правила, но наступает момент- и какая то сила тянет действовать вопреки ,как назло появляются обстоятельства дополнительные ,ты сопротивляешься,но тебя как затуманивает,,,тебе становится нестрашно пойти на риск,,, более того обычно люди разбивают на родственников, у нас наоборот, по жизненным обстоятельствам деньги родственников были на одном счете, потому и получилось больше фонда- мы наверное доверяли этой международной группе больше, чем себе, хотя в обычной жизни недоверчивые по мелочам
саша
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:46

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Квесторе_поверніться написав:А от з ПІБом можуть бути питання.


з ним вже давно питання зрозуміле і люде давним давно звідти тойво
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:53

  саша написав:Квесторе_поверніться к сожалению, можно заучить правила, но наступает момент- и какая то сила тянет действовать вопреки ,как назло появляются обстоятельства дополнительные ,ты сопротивляешься,но тебя как затуманивает,,,тебе становится нестрашно пойти на риск,,, более того обычно люди разбивают на родственников, у нас наоборот, по жизненным обстоятельствам деньги родственников были на одном счете, потому и получилось больше фонда- мы наверное доверяли этой международной группе больше, чем себе, хотя в обычной жизни недоверчивые по мелочам

Вже говорив, що щиро Вам співчуваю. :(
Але надію Ви не повинні втрачати...життя продовжується.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:03

Квесторе_поверніться Мы Вас читаем,всегда полезны Ваши комментарии и предупреждения еще с времен Аляка- великого провидца, Кстати, что с ним сейчас? его феномен продолжает действовать или что это было? может он случайно раз в жизни угадал? он вроде бы ссылался и на свои сны, насколько ли это реально для принятия к сведению?
Востаннє редагувалось саша в Сер 05 гру, 2018 12:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:08

  flyman написав:
  mfn9 написав:https://blogs.pravda.com.ua/authors/liamets/5c06a51a2cc69/

хорошая статья
из которой можно сделать вывод:

активы есть, но они не достанутся вкладчикам...
достанутся всяким там Коломойским,Петренко и тд...

це перемога!
йшов 5й рік пакращень...


Вона, вона перемога! Просто ми з Вами погано бачимо або не свідомі :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:14

  саша написав:Квесторе_поверніться Мы Вас читаем,всегда полезны Ваши комментарии и предупреждения еще с времен Аляка- великого провидца, Кстати, что с ним сейчас? его феномен продолжает действовать или что это было? может он случайно раз в жизни угадал? он вроде бы ссылался и на свои сны, насколько ли это реально для принятия к сведению?


На сны Альяк точно не ссылался. Его основной довод, что страна ничего не производит, а импорт это вымывание валюты из экономики. Феномена никакого нет, он в открытую обнаружил то с чем уже сталкивался любой адекватный бизнесмен - вся экономика Украины работает на выкачку ресурсов из страны. Поэтому будущие обвалы гривны неминуемы.

Новых пророчеств нет, так как существенно ничего не изменилось (кроме некоторых фамилий) и добавить к уже сказанному нечего.

Пока не будут работать законы, будет действовать "право сильного". Кто не согласен должен забирать свои кровные, потому что всевидящему финмону приказали "жити по-новому" (может и не отдать). Примеры тому уже есть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 05 гру, 2018 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:17

  vitaliian написав:...и примеры тому уже есть.

с реальными ссылками на первоисточники или по рассказам "знакомых"?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:21

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

как Вы думаете, когда все может поменяться в Украине в лучшую сторону- чтобы инвестиции любого физ и юр. лица были защищены, девальвация прекратилась, жизнь стала для людей? и вообще это реально и какие условия должны для этого быть?кто искренне и на деле может помочь народу в этом, что народ должен делать сейчас? может быть , что мы все уже никогда не увидим лучшей жизни, а только еще ухудшения?
саша
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:24

  Yuri_T написав:
  vitaliian написав:...и примеры тому уже есть.

с реальными ссылками на первоисточники или по рассказам "знакомых"?


первоисточники... серьёзно? вы бы сами об этом рассказывали на форумах? такое стараются по-тихому порешать. Финмон тоже люди.
vitaliian
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