Meridian что с этим делать??? осознать себя жертвой обстоятельств, ну а дальше что делать ? Опускаются руки, не хочется ни работать, ни жить,,,,,если бы хотя бы свет был в конце туннеля,сейчас только горькое ощущение , что тебя поимели во всех сферах жизни,,,,телевизор не смотрим- оттуда запах открытой человеконенависти, подлости, лицемерия,циничности и неприкрытого вранья Разумному человеку тяжело в жизни без планирования своей жизни, иначе это овощ., мы живем в социуме, все зависимы от чистоплотности и добросовестности окружающих и твоей совести во всех сферах жизни- если бардак в стране- значит каждый человек под риском что с ним может что-то произойти? и как планировать в таких условиях, рассчитывать только на удачу?
саша написав: что с этим делать??? осознать себя жертвой обстоятельств, ну а дальше что делать ? Опускаются руки, не хочется ни работать, ни жить,,,,,если бы хотя бы свет был в конце туннеля,сейчас только горькое ощущение , что тебя поимели во всех сферах жизни,,,,телевизор не смотрим- оттуда запах открытой человеконенависти, подлости, лицемерия,циничности и неприкрытого вранья Разумному человеку тяжело в жизни без планирования своей жизни, иначе это овощ., мы живем в социуме, все зависимы от чистоплотности и добросовестности окружающих и твоей совести во всех сферах жизни- если бардак в стране- значит каждый человек под риском что с ним может что-то произойти? и как планировать в таких условиях, рассчитывать только на удачу?
саша написав:Квесторе_поверніться Мы Вас читаем,всегда полезны Ваши комментарии и предупреждения еще с времен Аляка- великого провидца, Кстати, что с ним сейчас? его феномен продолжает действовать или что это было? может он случайно раз в жизни угадал? он вроде бы ссылался и на свои сны, насколько ли это реально для принятия к сведению?
На сны Альяк точно не ссылался. Его основной довод, что страна ничего не производит, а импорт это вымывание валюты из экономики. Феномена никакого нет, он в открытую обнаружил то с чем сталкивался любой думающий бизнесмен - вся экономика Украины работает на выкачку ресурсов из страны. Поэтому будущие обвалы гривны неминуемы. Фамилии президентов особо неважны.
Новых пророчеств нет, так как существенно ничего не изменилось (кроме некоторых фамилий) и добавить к уже сказанному нечего.
Пока не будут работать законы, будет действовать "право сильного". Кто не согласен должен забирать свои кровные, потому что всевидящему финмону приказали "жити по-новому" (может и не отдать). Примеры тому уже есть.
Як на мене...слід керуватись простим правилом, ніхто не знає майбутнього, всі під Богом ходимо. Банківська система зокрема служить для збереження заощаджень. Зберігати напевне потрібно в різних корзинах і різних валютах. В одному банку не більше Фонда - 200000 грн в еквіваленті. Для перестрахування в короткостроковій песпективі (до року) це 40 грн за долар. Тоді деповклади стають безризиковими вкладеннями як вони і задумувалися. Під грушею має бути страховий запас в валюті...під час війни це особливо актуально. Шановні форумчани ...що ще забув?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
То баба лера все раздавала указания судам, теперь фонда грабування туда же ... совсем оборзели
читайте заголовок несколько раз, медленно и вдумывайтесь в каждое слово
"ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ КРЕДИТОРАМ АТ «ВТБ БАНК» ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СПРАВЕДЛИВИХ І ВИВАЖЕНИХ РІШЕНЬ СУДІВ"
Т.е. ДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ фонд СТАВИТ ПОД СОМНЕНИЕ, тот факт, что решения украинского суда МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКОННЫМ !
Читайте внимательно и вдумчиво конституцию, несколько раз хоть быстро хоть медленно - суд должен выносить справедливые решения! без разницы кто взимает долги - фонд, втб или росийские собственники. Мне пофиг, что там считает ваш разлюбимый фонд грабування (тем более, что он не государственный!), суд должен выносить законные решения без чьей либо указки, будь то фонд, нбу, президент или парламент, и никто не вправе оказывать на суд давление. Суд должен быть независим ни от кого - это необходимое условие для справедливых и законных решений. Ещё раз прочтите и вдумайтесь в каждое слово!
Востаннє редагувалось Stringer в Сер 05 гру, 2018 14:28, всього редагувалось 2 разів.
serg1974 написав:Квесторе_поверніться Касательно Ощада и ему подобных- тоже 200минус правила придерживаться ?
Особисто відносно Ощаду правила менше 200000 не дотримуюсь. Жадібність перемогла страх. В основному валюта. В короткостроковій песпективі буде на поточному, щоб був постійний доступ. І якщо буде колапс БС, тьху-тьху ...державні банки впадуть останніми. Ще є один нюанс. В 2019 році світ чекає світової фінансової кризи чергову після 2008 року. Україна ж пережила кризу 2014-2016 років повязану з війною, втратою Криму і ОРДЛО. Більша половина БС померла. Ті банки що лишилися з меншими втратами переживуть наступну світову кризу...мабуть. Не все так песимістично...стакан наполовину повний...мабуть...як на мене.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
serg1974 написав:Квесторе_поверніться Касательно Ощада и ему подобных- тоже 200минус правила придерживаться ?
Особисто відносно Ощаду правила менше 200000 не дотримуюсь. Жадібність перемогла страх. В основному валюта. В короткостроковій песпективі буде на поточному, щоб був постійний доступ. І якщо буде колапс БС, тьху-тьху ...державні банки впадуть останніми. Ще є один нюанс. В 2019 році світ чекає світової фінансової кризи чергову після 2008 року. Україна ж пережила кризу 2014-2016 років повязану з війною, втратою Криму і ОРДЛО. Більша половина БС померла. Ті банки що лишилися з меншими втратами переживуть наступну світову кризу...мабуть. Не все так песимістично...стакан наполовину повний...мабуть...як на мене.
За частотою системних банківських криз Україна входить до трійки країн-лідерів у світі: упродовж останніх 20 років вони траплялися тричі. Прямі втрати всієї економіки від останньої (2014-2016 рр.) становили майже 40% ВВП. Наслідки цієї кризи суттєво обмежили банківське кредитування та економічне зростання. Це свідчення того, якою високою може бути ціна недостатньо ефективного регулювання фінансового сектору – як на рівні окремих фінансових установ, так і на рівні системи в цілому.
serg1974 написав:Квесторе_поверніться Касательно Ощада и ему подобных- тоже 200минус правила придерживаться ?
за логикой госсы упадут последними, но так может случиться, что упадет вся БС (и почти сразу) мини-ступор мы увидели 27 ноября (с утра мало какой банк продавал валюту, кроме как на депо), я не говорю, что никто, но мало кто