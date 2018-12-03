Додано: Сер 05 гру, 2018 12:46

Meridian что с этим делать??? осознать себя жертвой обстоятельств, ну а дальше что делать ? Опускаются руки, не хочется ни работать, ни жить,,,,,если бы хотя бы свет был в конце туннеля,сейчас только горькое ощущение , что тебя поимели во всех сферах жизни,,,,телевизор не смотрим- оттуда запах открытой человеконенависти, подлости, лицемерия,циничности и неприкрытого вранья Разумному человеку тяжело в жизни без планирования своей жизни, иначе это овощ., мы живем в социуме, все зависимы от чистоплотности и добросовестности окружающих и твоей совести во всех сферах жизни- если бардак в стране- значит каждый человек под риском что с ним может что-то произойти? и как планировать в таких условиях, рассчитывать только на удачу?