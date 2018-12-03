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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1546154715481549

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 475
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
121
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:16

В Нацбанке прокомментировали проблемы с выводом "дочки" российского ВТБ с украинского рынка

"НБУ, как регулятор, написал письмо к акционерам, предупредив их о том, что если они не обеспечат поддержку, то НБУ будет вынужден действовать в рамках закона", – сказала Рожкова.

Кроме того, она отметила, других перспектив у банка не было, и "нужно было проводить процесс сворачивания чуть быстрее". По ее словам, другие российские государственные банки должны цивилизованно уйти с украинского рынка, поскольку НБУ не видит реальных возможностей, чтобы они дальше здесь развивались.


https://biz.nv.ua/finance/v-natsbanke-p ... 11455.html
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:20

  Andreww написав:
В Нацбанке прокомментировали проблемы с выводом "дочки" российского ВТБ с украинского рынка

"НБУ, как регулятор, написал письмо к акционерам, предупредив их о том, что если они не обеспечат поддержку, то НБУ будет вынужден действовать в рамках закона", – сказала Рожкова.

Кроме того, она отметила, других перспектив у банка не было, и "нужно было проводить процесс сворачивания чуть быстрее". По ее словам, другие российские государственные банки должны цивилизованно уйти с украинского рынка, поскольку НБУ не видит реальных возможностей, чтобы они дальше здесь развивались.


https://biz.nv.ua/finance/v-natsbanke-p ... 11455.html

АГА...вже давно тут це талдичим.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:28

  Квесторе_поверніться написав:
  serg1974 написав:Квесторе_поверніться
Касательно Ощада и ему подобных- тоже 200минус правила придерживаться ?

Особисто відносно Ощаду правила менше 200000 не дотримуюсь.
Жадібність перемогла страх. В основному валюта. В короткостроковій песпективі буде на поточному, щоб був постійний доступ.


Понятно. А разве Ощад что-нибудь платит по текущим в валюте?
serg1974
 
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