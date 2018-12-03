В Нацбанке прокомментировали проблемы с выводом "дочки" российского ВТБ с украинского рынка
"НБУ, как регулятор, написал письмо к акционерам, предупредив их о том, что если они не обеспечат поддержку, то НБУ будет вынужден действовать в рамках закона", – сказала Рожкова.
Кроме того, она отметила, других перспектив у банка не было, и "нужно было проводить процесс сворачивания чуть быстрее". По ее словам, другие российские государственные банки должны цивилизованно уйти с украинского рынка, поскольку НБУ не видит реальных возможностей, чтобы они дальше здесь развивались.
В Нацбанке прокомментировали проблемы с выводом "дочки" российского ВТБ с украинского рынка
"НБУ, как регулятор, написал письмо к акционерам, предупредив их о том, что если они не обеспечат поддержку, то НБУ будет вынужден действовать в рамках закона", – сказала Рожкова.
Кроме того, она отметила, других перспектив у банка не было, и "нужно было проводить процесс сворачивания чуть быстрее". По ее словам, другие российские государственные банки должны цивилизованно уйти с украинского рынка, поскольку НБУ не видит реальных возможностей, чтобы они дальше здесь развивались.
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