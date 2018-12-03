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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1546154715481549

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 475
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
121
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:16

В Нацбанке прокомментировали проблемы с выводом "дочки" российского ВТБ с украинского рынка

"НБУ, как регулятор, написал письмо к акционерам, предупредив их о том, что если они не обеспечат поддержку, то НБУ будет вынужден действовать в рамках закона", – сказала Рожкова.

Кроме того, она отметила, других перспектив у банка не было, и "нужно было проводить процесс сворачивания чуть быстрее". По ее словам, другие российские государственные банки должны цивилизованно уйти с украинского рынка, поскольку НБУ не видит реальных возможностей, чтобы они дальше здесь развивались.


https://biz.nv.ua/finance/v-natsbanke-p ... 11455.html
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:20

  Andreww написав:
В Нацбанке прокомментировали проблемы с выводом "дочки" российского ВТБ с украинского рынка

"НБУ, как регулятор, написал письмо к акционерам, предупредив их о том, что если они не обеспечат поддержку, то НБУ будет вынужден действовать в рамках закона", – сказала Рожкова.

Кроме того, она отметила, других перспектив у банка не было, и "нужно было проводить процесс сворачивания чуть быстрее". По ее словам, другие российские государственные банки должны цивилизованно уйти с украинского рынка, поскольку НБУ не видит реальных возможностей, чтобы они дальше здесь развивались.


https://biz.nv.ua/finance/v-natsbanke-p ... 11455.html

АГА...вже давно тут це талдичим.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:28

  Квесторе_поверніться написав:
  serg1974 написав:Квесторе_поверніться
Касательно Ощада и ему подобных- тоже 200минус правила придерживаться ?

Особисто відносно Ощаду правила менше 200000 не дотримуюсь.
Жадібність перемогла страх. В основному валюта. В короткостроковій песпективі буде на поточному, щоб був постійний доступ.


Понятно. А разве Ощад что-нибудь платит по текущим в валюте?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:38

А вот статья в продолжении вчерашней темы (сорри, если было).

https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... bc4bc4e7a/
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:25

  serg1974 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  serg1974 написав:Квесторе_поверніться
Касательно Ощада и ему подобных- тоже 200минус правила придерживаться ?

Особисто відносно Ощаду правила менше 200000 не дотримуюсь.
Жадібність перемогла страх. В основному валюта. В короткостроковій песпективі буде на поточному, щоб був постійний доступ.


Понятно. А разве Ощад что-нибудь платит по текущим в валюте?

2% на мобільних заощадженнях
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:51

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Квесторе_поверніться написав:Шановні форумчани ...що ще забув?
ну что сказать , думаю надо основательно подходить к вопросу сотрудничества с банк.учереждениями . И прежде следует внимательно проштудировать и изучить 2 раздела ФГВ , это не сложно .
1.КОШТИ, ЩО ГАРАНТУЮТЬСЯ ФОНДОМ
http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/um ... antuvannia

2. КОШТИ, ЯКІ ФОНД НЕ ВІДШКОДОВУЄ http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/ko ... shkodovuie

а уж после этого можно приступать к выбору банка и оформлению депо .

:mrgreen:

Сужу по собственному , многолетнему опыту , первый наш семейный "лопнувший" банк был "Европейский" , тогда , если память не подводит - гарантированная сумма составляла 17 тыс. гривень . Тогда пришлось немного понервничать , долго ждали выплат . каждый последующие выплаты уже проходили более спокойной атмосфере ... уж сколько банков пережили ( ок. десятка ) - из всех получили все деньги , в некоторых даже с прибылью , как с валютным депо в Фидо .
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:56

  lwa написав:Квесторе_поверніться
это сигнал, что деньги нужно хранить за пределами Украины, а не в стране правового нигилизма, коррупции и сладких сказок, а лучше на пмж с семьей и сбережениями в тихую европейскую страну....


За пределами Украины вы будете платить за хранение денег в банке, а не банк вам.
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:57

  Andreww написав:А вот статья в продолжении вчерашней темы (сорри, если было).

https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... bc4bc4e7a/


Схема традиционная – банкротить все свои предприятия. В процессе банкротства хорошие активы переоформляются на новые компании, а долги остаются на старых. Несколько лет геммороя – и у тебя снова чистый бизнес, а долги "прощены".


Половина "бизнеса" в Украине это финансовые пирамиды. Ощаду "элита" тоже много должна.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:58

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  lubopytnaya написав:в Трасте
до сих пор магнитик с Брюсом Уиллисом ( Щедрий і надійний . Просто як я !" :mrgreen: ) на холодильнике висит ..да было время
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:00

  Tolevas написав:За пределами Украины вы будете платить за хранение денег в банке, а не банк вам.

очередное враньё
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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