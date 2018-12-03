В Нацбанке прокомментировали проблемы с выводом "дочки" российского ВТБ с украинского рынка
"НБУ, как регулятор, написал письмо к акционерам, предупредив их о том, что если они не обеспечат поддержку, то НБУ будет вынужден действовать в рамках закона", – сказала Рожкова.
Кроме того, она отметила, других перспектив у банка не было, и "нужно было проводить процесс сворачивания чуть быстрее". По ее словам, другие российские государственные банки должны цивилизованно уйти с украинского рынка, поскольку НБУ не видит реальных возможностей, чтобы они дальше здесь развивались.
В Нацбанке прокомментировали проблемы с выводом "дочки" российского ВТБ с украинского рынка
"НБУ, как регулятор, написал письмо к акционерам, предупредив их о том, что если они не обеспечат поддержку, то НБУ будет вынужден действовать в рамках закона", – сказала Рожкова.
Кроме того, она отметила, других перспектив у банка не было, и "нужно было проводить процесс сворачивания чуть быстрее". По ее словам, другие российские государственные банки должны цивилизованно уйти с украинского рынка, поскольку НБУ не видит реальных возможностей, чтобы они дальше здесь развивались.
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serg1974 написав:Квесторе_поверніться Касательно Ощада и ему подобных- тоже 200минус правила придерживаться ?
Особисто відносно Ощаду правила менше 200000 не дотримуюсь. Жадібність перемогла страх. В основному валюта. В короткостроковій песпективі буде на поточному, щоб був постійний доступ.
Понятно. А разве Ощад что-нибудь платит по текущим в валюте?
2% на мобільних заощадженнях
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Квесторе_поверніться написав:Шановні форумчани ...що ще забув?
ну что сказать , думаю надо основательно подходить к вопросу сотрудничества с банк.учереждениями . И прежде следует внимательно проштудировать и изучить 2 раздела ФГВ , это не сложно . 1.КОШТИ, ЩО ГАРАНТУЮТЬСЯ ФОНДОМ http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/um ... antuvannia
а уж после этого можно приступать к выбору банка и оформлению депо .
Сужу по собственному , многолетнему опыту , первый наш семейный "лопнувший" банк был "Европейский" , тогда , если память не подводит - гарантированная сумма составляла 17 тыс. гривень . Тогда пришлось немного понервничать , долго ждали выплат . каждый последующие выплаты уже проходили более спокойной атмосфере ... уж сколько банков пережили ( ок. десятка ) - из всех получили все деньги , в некоторых даже с прибылью , как с валютным депо в Фидо .
lwa написав:Квесторе_поверніться это сигнал, что деньги нужно хранить за пределами Украины, а не в стране правового нигилизма, коррупции и сладких сказок, а лучше на пмж с семьей и сбережениями в тихую европейскую страну....
За пределами Украины вы будете платить за хранение денег в банке, а не банк вам.
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T. Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Схема традиционная – банкротить все свои предприятия. В процессе банкротства хорошие активы переоформляются на новые компании, а долги остаются на старых. Несколько лет геммороя – и у тебя снова чистый бизнес, а долги "прощены".
Половина "бизнеса" в Украине это финансовые пирамиды. Ощаду "элита" тоже много должна.