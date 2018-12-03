Додано: Сер 05 гру, 2018 16:51

Квесторе_поверніться написав: Шановні форумчани ...що ще забув? Шановні форумчани ...що ще забув?

ну что сказать , думаю надо основательно подходить к вопросу сотрудничества с банк.учереждениями . И прежде следует внимательно проштудировать и изучить 2 раздела ФГВ , это не сложно .1.2.а уж после этого можно приступать к выбору банка и оформлению депо .Сужу по собственному , многолетнему опыту , первый наш семейный "лопнувший" банк был "Европейский" , тогда , если память не подводит - гарантированная сумма составляла 17 тыс. гривень . Тогда пришлось немного понервничать , долго ждали выплат . каждый последующие выплаты уже проходили более спокойной атмосфере ... уж сколько банков пережили ( ок. десятка ) - из всех получили все деньги , в некоторых даже с прибылью , как с валютным депо в Фидо .