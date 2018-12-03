Додано: Сер 05 гру, 2018 17:52

саша написав: Meridian что с этим делать??? осознать себя жертвой обстоятельств, ну а дальше что делать ? Опускаются руки, не хочется ни работать, ни жить,,,,,если бы хотя бы свет был в конце туннеля,сейчас только горькое ощущение , что тебя поимели во всех сферах жизни,,,,телевизор не смотрим- оттуда запах открытой человеконенависти, подлости, лицемерия,циничности и неприкрытого вранья Разумному человеку тяжело в жизни без планирования своей жизни, иначе это овощ., мы живем в социуме, все зависимы от чистоплотности и добросовестности окружающих и твоей совести во всех сферах жизни- если бардак в стране- значит каждый человек под риском что с ним может что-то произойти? и как планировать в таких условиях, рассчитывать только на удачу? что с этим делать??? осознать себя жертвой обстоятельств, ну а дальше что делать ? Опускаются руки, не хочется ни работать, ни жить,,,,,если бы хотя бы свет был в конце туннеля,сейчас только горькое ощущение , что тебя поимели во всех сферах жизни,,,,телевизор не смотрим- оттуда запах открытой человеконенависти, подлости, лицемерия,циничности и неприкрытого вранья Разумному человеку тяжело в жизни без планирования своей жизни, иначе это овощ., мы живем в социуме, все зависимы от чистоплотности и добросовестности окружающих и твоей совести во всех сферах жизни- если бардак в стране- значит каждый человек под риском что с ним может что-то произойти? и как планировать в таких условиях, рассчитывать только на удачу?

во-первых, ни когда не берите денег у родственников для размещения на депозите - виноваты будете вы и то что было 200+ так вот + будет лично ваш. Всегда делите сбережения между членами семьи (муж/жена), во первых как минимум одному точно отдадут. Никогда не хранить в банках 200+ (кроме ощада, там можно и больше, если не страшно, там гарантируют все (или ничего) - не понятно кто эту гарантию будет выполнять в случае банкротства ощада). В гривне это 190К (еще и проценты) в валюте это около 5К, для рисковых 7К. Причем здесь туман? Эйфория? Вот есть сумма и более этой суммы на одного человека не заносить - НИКОГДА. Не ну если у вас уже в каждом банке по 200К, то тогда... купить валюту и положить в банк. ячейку или спрятать дома. Вот несколько правил которые помогут вам в будущем не наступить на те же грабли. Ну и валюту в банки заносить аккуратно выбирая банки понадежнее, которые стабильно работают (не закрывают отделения по Украине), или наоборот не открывают кучу новых. Следить за форумами - перечитать последние странички по выбираемым банкам, задать вопросы.