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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1549155015511552>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 475
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
121
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:27

flyman
я держал в Райфанзене, платил 3 Евро в месяц за содержание счета, а за закрытие (которое у нас бесплатное) вычли порядка 16 Евро, да еще головняка была куча, процедура совершенно нетривиальная, нужен местный поручитель, чтобы с него снять, если на моем счету денег не будет и т.д. И онлайн у них убогий предельно, не чета нашим.
Востаннє редагувалось Tolevas в Сер 05 гру, 2018 18:33, всього редагувалось 1 раз.
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:27

  Yuri_T написав:очередное балабольство упоротого загонялы.
1. уважаемый, я у тебя в бане, меня никто не цитировал, но ты продолжаешь читать сообщения...
или крест сними, или трусы надень, "ксюша".
2. я в месяц плачу 20 злотых за обслуживание счета. процентов, начисленных на шести-месячный депозит, вполне хватает для покрытия этих расходов.

трохи багато,
в мене 7 злотих за обслуговування карти, але якщо було 4 покупки з карти, то 0 злотих, чим і користуюсь. Обслуговування рахунку в злотих задармо.
Валютний поточний рахунок - 1 євра.
Причому кілька операцій з обміну через інтернет банкінг і валютомат покривають витрати на обслуговання поточного валютного рахунку.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:28

  Tolevas написав:flyman
я держал в Австрии, в Райфанзене, платил 3 Евро в месяц за содержание счета, а за закрытие (которое у нас бесплатное) вычли порядка 16 Евро, да еще головняка была куча, процедура совершенно нетривиальная, нужен местный поручитель, чтобы с него снять, если на моем счету денег не будет и т.д. И онлайн у них убогий предельно, не чета нашим.

в Sparkasse безплатно.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:32

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

https://testsieger.at/girokonto/test/?key=df9d3
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:41

  flyman написав:https://testsieger.at/girokonto/test/?key=df9d3


Я же не спорю. Я поделился своим опытом. В любом случае таких процентов, как в Украине, нигде в Европе не найдете. Даже после того, как они упали в три раза. Это и есть плата за риск (возвращаясь от флуда к теме ВТБ).
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:42

  Tolevas написав:
  pohl-elena написав:Зображення


ну на депо на полтора года можно копейки заработать, я об этом написал. А текущий счет скорее в убыток будет. Еще там предлагают в акции вкладывать, типа там больше можно заработать. Но в этом надо что-то понимать, либо слепо доверять банку. И опять же там вложения на года, оперативного доступа к сбережениям не будет.

Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:49

  Баблонавт написав:
  serg1974 написав:Касательно Ощада и ему подобных- тоже 200минус правила придерживаться ?
Лучше просто обходить его стороной.
Это не банк.
Это заготконтора по сбору денег от населения.

Це хто бочку котить на Мій банк. :mrgreen:
Недоліки є. Але банка ровивається помаленьку.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:52

  саша написав:Meridian что с этим делать??? осознать себя жертвой обстоятельств, ну а дальше что делать ? Опускаются руки, не хочется ни работать, ни жить,,,,,если бы хотя бы свет был в конце туннеля,сейчас только горькое ощущение , что тебя поимели во всех сферах жизни,,,,телевизор не смотрим- оттуда запах открытой человеконенависти, подлости, лицемерия,циничности и неприкрытого вранья Разумному человеку тяжело в жизни без планирования своей жизни, иначе это овощ., мы живем в социуме, все зависимы от чистоплотности и добросовестности окружающих и твоей совести во всех сферах жизни- если бардак в стране- значит каждый человек под риском что с ним может что-то произойти? и как планировать в таких условиях, рассчитывать только на удачу?

во-первых, ни когда не берите денег у родственников для размещения на депозите - виноваты будете вы и то что было 200+ так вот + будет лично ваш. Всегда делите сбережения между членами семьи (муж/жена), во первых как минимум одному точно отдадут. Никогда не хранить в банках 200+ (кроме ощада, там можно и больше, если не страшно, там гарантируют все (или ничего) - не понятно кто эту гарантию будет выполнять в случае банкротства ощада). В гривне это 190К (еще и проценты) в валюте это около 5К, для рисковых 7К. Причем здесь туман? Эйфория? Вот есть сумма и более этой суммы на одного человека не заносить - НИКОГДА. Не ну если у вас уже в каждом банке по 200К, то тогда... купить валюту и положить в банк. ячейку или спрятать дома. Вот несколько правил которые помогут вам в будущем не наступить на те же грабли. Ну и валюту в банки заносить аккуратно выбирая банки понадежнее, которые стабильно работают (не закрывают отделения по Украине), или наоборот не открывают кучу новых. Следить за форумами - перечитать последние странички по выбираемым банкам, задать вопросы.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:54

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  flyman написав:5 тис $ на одну банку, під 2%..5% річних до податків,
чи не простіше завезти до Польщі і покласти в одну банку під 1% в євро, із гарантією до 100К євро.
А так заіпешся в неньці перекладати з одної розбитої банку в другу і підраховуючи збитки, витрачаючи здоров"я і час.

Було б що, можна і до ПольщІ.
Фонд слід піднімати до тисяч 800000...думаю до виборів Президента піднімуть мінімум до 500000.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:55

  Квесторе_поверніться написав:
  Баблонавт написав:
  serg1974 написав:Касательно Ощада и ему подобных- тоже 200минус правила придерживаться ?
Лучше просто обходить его стороной.
Это не банк.
Это заготконтора по сбору денег от населения.

Це хто бочку котить на Мій банк. :mrgreen:
ответ у коллеги в подписи :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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