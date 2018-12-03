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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:27
flyman
я держал в Райфанзене, платил 3 Евро в месяц за содержание счета, а за закрытие (которое у нас бесплатное) вычли порядка 16 Евро, да еще головняка была куча, процедура совершенно нетривиальная, нужен местный поручитель, чтобы с него снять, если на моем счету денег не будет и т.д. И онлайн у них убогий предельно, не чета нашим.
Востаннє редагувалось Tolevas
в Сер 05 гру, 2018 18:33, всього редагувалось 1 раз.
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
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Tolevas
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Додано: Сер 05 гру, 2018 17:27
Yuri_T написав:
очередное балабольство упоротого загонялы.
1. уважаемый, я у тебя в бане, меня никто не цитировал, но ты продолжаешь читать сообщения...
или крест сними, или трусы надень, "ксюша".
2. я в месяц плачу 20 злотых за обслуживание счета. процентов, начисленных на шести-месячный депозит, вполне хватает для покрытия этих расходов.
трохи багато,
в мене 7 злотих за обслуговування карти, але якщо було 4 покупки з карти, то 0 злотих, чим і користуюсь. Обслуговування рахунку в злотих задармо.
Валютний поточний рахунок - 1 євра.
Причому кілька операцій з обміну через інтернет банкінг і валютомат покривають витрати на обслуговання поточного валютного рахунку.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 05 гру, 2018 17:28
Tolevas написав:flyman
я держал в Австрии, в Райфанзене, платил 3 Евро в месяц за содержание счета, а за закрытие (которое у нас бесплатное) вычли порядка 16 Евро, да еще головняка была куча, процедура совершенно нетривиальная, нужен местный поручитель, чтобы с него снять, если на моем счету денег не будет и т.д. И онлайн у них убогий предельно, не чета нашим.
в Sparkasse безплатно.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 05 гру, 2018 17:32
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 05 гру, 2018 17:41
flyman написав:
https://testsieger.at/girokonto/test/?key=df9d3
Я же не спорю. Я поделился своим опытом. В любом случае таких процентов, как в Украине, нигде в Европе не найдете. Даже после того, как они упали в три раза. Это и есть плата за риск (возвращаясь от флуда к теме ВТБ).
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
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Tolevas
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Додано: Сер 05 гру, 2018 17:42
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Додано: Сер 05 гру, 2018 17:49
Баблонавт написав: serg1974 написав:
Касательно Ощада и ему подобных- тоже 200минус правила придерживаться ?
Лучше просто обходить его стороной.
Это не банк.
Это заготконтора по сбору денег от населения.
Це хто бочку котить на Мій банк.
Недоліки є. Але банка ровивається помаленьку.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 17:52
саша написав:Meridian
что с этим делать??? осознать себя жертвой обстоятельств, ну а дальше что делать ? Опускаются руки, не хочется ни работать, ни жить,,,,,если бы хотя бы свет был в конце туннеля,сейчас только горькое ощущение , что тебя поимели во всех сферах жизни,,,,телевизор не смотрим- оттуда запах открытой человеконенависти, подлости, лицемерия,циничности и неприкрытого вранья Разумному человеку тяжело в жизни без планирования своей жизни, иначе это овощ., мы живем в социуме, все зависимы от чистоплотности и добросовестности окружающих и твоей совести во всех сферах жизни- если бардак в стране- значит каждый человек под риском что с ним может что-то произойти? и как планировать в таких условиях, рассчитывать только на удачу?
во-первых, ни когда не берите денег у родственников для размещения на депозите - виноваты будете вы и то что было 200+ так вот + будет лично ваш. Всегда делите сбережения между членами семьи (муж/жена), во первых как минимум одному точно отдадут. Никогда не хранить в банках 200+ (кроме ощада, там можно и больше, если не страшно, там гарантируют все (или ничего) - не понятно кто эту гарантию будет выполнять в случае банкротства ощада). В гривне это 190К (еще и проценты) в валюте это около 5К, для рисковых 7К. Причем здесь туман? Эйфория? Вот есть сумма и более этой суммы на одного человека не заносить - НИКОГДА. Не ну если у вас уже в каждом банке по 200К, то тогда... купить валюту и положить в банк. ячейку или спрятать дома. Вот несколько правил которые помогут вам в будущем не наступить на те же грабли. Ну и валюту в банки заносить аккуратно выбирая банки понадежнее, которые стабильно работают (не закрывают отделения по Украине), или наоборот не открывают кучу новых. Следить за форумами - перечитать последние странички по выбираемым банкам, задать вопросы.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 17:54
flyman написав:
5 тис $ на одну банку, під 2%..5% річних до податків,
чи не простіше завезти до Польщі і покласти в одну банку під 1% в євро, із гарантією до 100К євро.
А так заіпешся в неньці перекладати з одної розбитої банку в другу і підраховуючи збитки, витрачаючи здоров"я і час.
Було б що, можна і до ПольщІ.
Фонд слід піднімати до тисяч 800000...думаю до виборів Президента піднімуть мінімум до 500000.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 17:55
Квесторе_поверніться написав: Баблонавт написав: serg1974 написав:
Касательно Ощада и ему подобных- тоже 200минус правила придерживаться ?
Лучше просто обходить его стороной.
Это не банк.
Это заготконтора по сбору денег от населения.
Це хто бочку котить на Мій банк.
ответ у коллеги в подписи
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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