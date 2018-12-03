|
|
|
ВТБ Банк БАНКРУТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:56
serg1974 написав:Квесторе_поверніться
Касательно Ощада и ему подобных- тоже 200минус правила придерживаться ?
подобных ощаду в Украине нет, более того и ощад хотят опустить до 200К.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 4682
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 429 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:02
ol_zy написав: serg1974 написав:Квесторе_поверніться
Касательно Ощада и ему подобных- тоже 200минус правила придерживаться ?
подобных ощаду в Украине нет, более того и ощад хотят опустить до 200К.
При объявлении страной дефолта депозиты населения в Ошаде "простят", разве нет?
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
-
Tolevas
-
-
- Повідомлень: 1039
- З нами з: 06.03.17
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:03
Мизантрóп
, одна ТА з 1999...це несерйозно.
Як можна було не бути в Михалича чи Фідотича?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 26719
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1355 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:04
Tolevas написав:
При объявлении страной дефолта депозиты населения в Ошаде "простят", разве нет?
Ні. Але можливі втрати при поверненні коштів.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 26719
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1355 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:05
ol_zy написав:
ощад хотят опустить до 200К
Якщо в банку зайде ЄБРР то це буде несуттєво.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 26719
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1355 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:07
Tolevas написав: ol_zy написав: serg1974 написав:Квесторе_поверніться
Касательно Ощада и ему подобных- тоже 200минус правила придерживаться ?
подобных ощаду в Украине нет, более того и ощад хотят опустить до 200К.
При объявлении страной дефолта депозиты населения в Ошаде "простят", разве нет?
естественно, потому и писал, если не боитесь. сбербанк ссср уже гарантировался...
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 4682
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 429 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:11
Tolevas написав: lwa написав:Квесторе_поверніться
это сигнал, что деньги нужно хранить за пределами Украины, а не в стране правового нигилизма, коррупции и сладких сказок, а лучше на пмж с семьей и сбережениями в тихую европейскую страну....
За пределами Украины вы будете платить за хранение денег в банке, а не банк вам.
не всё так плохо за пределами Украины...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 3853
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 629 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:23
Tolevas написав: Yuri_T написав: Tolevas написав:
За пределами Украины вы будете платить за хранение денег в банке, а не банк вам.
очередное враньё
Очередной троллинг человека, который никогда не держал деньги в западных банках.
Я держал. Ставка на текущем была 0,125%. Операционные траты - плата за содержание счета, плата за операции в кассе, плата за закрытие счета перекрыли весь доход. В итоге за полгода получил минус сколько-то Евро. А депозиты только год, два, пять. Там 1% можно заработать за год.
А давайте на сотку зелени поспорим что можно получать доход в западных банках?
Канадский доллар в 2004 году 72 цента американца сейчас 75 центов
Счёт со свободным доступом снятие пополнение и гарантией государства $100к
Годовая процентная ставка 2.3-2.5%
И до 3.6% по фиксированным вкладам
Востаннє редагувалось Ukrainian
в Сер 05 гру, 2018 18:35, всього редагувалось 1 раз.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 7363
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:27
Ukrainian написав:
А давайте на сотку зелени поспорим что можно получать доход в западных банках?
Во-первых, это офф-топ, во-вторых, смысл спорить, если я не возражаю. На депо на пару лет и какие-то копейки получите в качестве процентов.
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
-
Tolevas
-
-
- Повідомлень: 1039
- З нами з: 06.03.17
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|846
|3116236
|
|
|8218
|1473761
|
|
|48296
|24528010
|
|