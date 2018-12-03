подобных ощаду в Украине нет, более того и ощад хотят опустить до 200К.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:56
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:02
При объявлении страной дефолта депозиты населения в Ошаде "простят", разве нет?
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:03
Мизантрóп, одна ТА з 1999...це несерйозно.
Як можна було не бути в Михалича чи Фідотича?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:04
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Ні. Але можливі втрати при поверненні коштів.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:05
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:07
естественно, потому и писал, если не боитесь. сбербанк ссср уже гарантировался...
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:11
не всё так плохо за пределами Украины...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:23
А давайте на сотку зелени поспорим что можно получать доход в западных банках?
Канадский доллар в 2004 году 72 цента американца сейчас 75 центов
Счёт со свободным доступом снятие пополнение и гарантией государства $100к
Годовая процентная ставка 2.3-2.5%
И до 3.6% по фиксированным вкладам
Востаннє редагувалось Ukrainian в Сер 05 гру, 2018 18:35, всього редагувалось 1 раз.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:27
Во-первых, это офф-топ, во-вторых, смысл спорить, если я не возражаю. На депо на пару лет и какие-то копейки получите в качестве процентов.
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
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