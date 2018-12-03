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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1549155015511552

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 475
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
121
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:56

  serg1974 написав:Квесторе_поверніться
Касательно Ощада и ему подобных- тоже 200минус правила придерживаться ?

подобных ощаду в Украине нет, более того и ощад хотят опустить до 200К.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:02

  ol_zy написав:
  serg1974 написав:Квесторе_поверніться
Касательно Ощада и ему подобных- тоже 200минус правила придерживаться ?

подобных ощаду в Украине нет, более того и ощад хотят опустить до 200К.


При объявлении страной дефолта депозиты населения в Ошаде "простят", разве нет?
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:03

Мизантрóп, одна ТА з 1999...це несерйозно.
Як можна було не бути в Михалича чи Фідотича? :wink:
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:04

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Tolevas написав:При объявлении страной дефолта депозиты населения в Ошаде "простят", разве нет?

Ні. Але можливі втрати при поверненні коштів.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:05

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  ol_zy написав:ощад хотят опустить до 200К

Якщо в банку зайде ЄБРР то це буде несуттєво.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:07

  Tolevas написав:
  ol_zy написав:
  serg1974 написав:Квесторе_поверніться
Касательно Ощада и ему подобных- тоже 200минус правила придерживаться ?

подобных ощаду в Украине нет, более того и ощад хотят опустить до 200К.


При объявлении страной дефолта депозиты населения в Ошаде "простят", разве нет?

естественно, потому и писал, если не боитесь. сбербанк ссср уже гарантировался...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:11

  Tolevas написав:
  lwa написав:Квесторе_поверніться
это сигнал, что деньги нужно хранить за пределами Украины, а не в стране правового нигилизма, коррупции и сладких сказок, а лучше на пмж с семьей и сбережениями в тихую европейскую страну....

За пределами Украины вы будете платить за хранение денег в банке, а не банк вам.

не всё так плохо за пределами Украины... :mrgreen:
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:23

  Tolevas написав:
  Yuri_T написав:
  Tolevas написав:За пределами Украины вы будете платить за хранение денег в банке, а не банк вам.

очередное враньё


Очередной троллинг человека, который никогда не держал деньги в западных банках.
Я держал. Ставка на текущем была 0,125%. Операционные траты - плата за содержание счета, плата за операции в кассе, плата за закрытие счета перекрыли весь доход. В итоге за полгода получил минус сколько-то Евро. А депозиты только год, два, пять. Там 1% можно заработать за год.


А давайте на сотку зелени поспорим что можно получать доход в западных банках?
Канадский доллар в 2004 году 72 цента американца сейчас 75 центов
Счёт со свободным доступом снятие пополнение и гарантией государства $100к
Годовая процентная ставка 2.3-2.5%
И до 3.6% по фиксированным вкладам
Востаннє редагувалось Ukrainian в Сер 05 гру, 2018 18:35, всього редагувалось 1 раз.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:27

  Ukrainian написав:
А давайте на сотку зелени поспорим что можно получать доход в западных банках?


Во-первых, это офф-топ, во-вторых, смысл спорить, если я не возражаю. На депо на пару лет и какие-то копейки получите в качестве процентов.
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
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