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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1550155115521553

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 475
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
121
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:47

  Ukrainian написав:
  Tolevas написав:
  Ukrainian написав:
А давайте на сотку зелени поспорим что можно получать доход в западных банках?


Во-первых, это офф-топ, во-вторых, смысл спорить, если я не возражаю. На депо на пару лет и какие-то копейки получите в качестве процентов.

Нет платы ни месячной ни годовой


текущий счет? И какой процент на остаток? Неужели 10%, как в ВТБ или Укргазе?
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:48

  Ukrainian написав:Канадский доллар в 2004 году 72 цента американца сейчас 75 центов
Счёт со свободным доступом снятие пополнение и гарантией государства $100к
Годовая процентная ставка 2.3-2.5%
И до 3.6% по фиксированным вкладам


Что-то канадцы очень щедрые. Сразу видно, что там наших много.
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:52

  Tolevas написав:
  Ukrainian написав:Канадский доллар в 2004 году 72 цента американца сейчас 75 центов
Счёт со свободным доступом снятие пополнение и гарантией государства $100к
Годовая процентная ставка 2.3-2.5%
И до 3.6% по фиксированным вкладам


Что-то канадцы очень щедрые. Сразу видно, что там наших много.

Сюда что бы здесь не оффтопить
Байки про банки і не тільки....

Это не канадцы щедрые это такая цена денег сейчас по американским трежери 3% уже
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:13

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Ukrainian написав:Это не канадцы щедрые это такая цена денег сейчас по американским трежери 3% уже


Для многих запарковать деньги в трежеря, это как китайская грамота :mrgreen: им проще верить в пропаганду и всяким говорящим зомби аналитикам с их байками о том, что всюду на западе ставки отрицательные и деппо людям приходится платить еще за хранение денег, а в Украине мол ставки еще ого го и лохторат должен быть счастлив храня деньги в Украинских банках..... лично для меня после финтов ушами пети с ВП и бени с отжатием активов ВТБ, Украина и в частности ее банковская система потеряли полностью доверие и привлекательность, риски по сравнению с западом огромные, а доходность (если ты тут не клептократ-олигарх/политикан) тут не выше чем на западе и абсолютна не учитывают страновые риски Украины :mrgreen:

P.S. а если еще написать, что они как не граждане США могут легко войти в трежеря через ЕТФ, то у них вообще будет культурный шок, как много новых слов они узнали :mrgreen: трежеря, ЕТФ, брокер, биржа, облигации и т.д. да еще и можно спокойно без всяких рисков рубить себе 3 % годовых на тех же трежерях :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:29

  Боня написав:
  Квесторе_поверніться написав:Шановні форумчани ...що ще забув?
ну что сказать , думаю надо основательно подходить к вопросу сотрудничества с банк.учереждениями . И прежде следует внимательно проштудировать и изучить 2 раздела ФГВ , это не сложно .
1.КОШТИ, ЩО ГАРАНТУЮТЬСЯ ФОНДОМ
http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/um ... antuvannia

2. КОШТИ, ЯКІ ФОНД НЕ ВІДШКОДОВУЄ http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/ko ... shkodovuie

а уж после этого можно приступать к выбору банка и оформлению депо .

:mrgreen:

Сужу по собственному , многолетнему опыту , первый наш семейный "лопнувший" банк был "Европейский" , тогда , если память не подводит - гарантированная сумма составляла 17 тыс. гривень . Тогда пришлось немного понервничать , долго ждали выплат . каждый последующие выплаты уже проходили более спокойной атмосфере ... уж сколько банков пережили ( ок. десятка ) - из всех получили все деньги , в некоторых даже с прибылью , как с валютным депо в Фидо .


ну спасибо, успокоили. Я в Михайловском получил "прибыль" 30 или 50грн. А 30 дней нервотрепки и бензина 50л спалил.
немного понервничать -это слишком мягко сказано
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:39

  ol_zy написав:
  саша написав:Meridian что с этим делать??? осознать себя жертвой обстоятельств, ну а дальше что делать ? Опускаются руки, не хочется ни работать, ни жить,,,,,если бы хотя бы свет был в конце туннеля,сейчас только горькое ощущение , что тебя поимели во всех сферах жизни,,,,телевизор не смотрим- оттуда запах открытой человеконенависти, подлости, лицемерия,циничности и неприкрытого вранья Разумному человеку тяжело в жизни без планирования своей жизни, иначе это овощ., мы живем в социуме, все зависимы от чистоплотности и добросовестности окружающих и твоей совести во всех сферах жизни- если бардак в стране- значит каждый человек под риском что с ним может что-то произойти? и как планировать в таких условиях, рассчитывать только на удачу?

во-первых, ни когда не берите денег у родственников для размещения на депозите - виноваты будете вы и то что было 200+ так вот + будет лично ваш. Всегда делите сбережения между членами семьи (муж/жена), во первых как минимум одному точно отдадут. Никогда не хранить в банках 200+ (кроме ощада, там можно и больше, если не страшно, там гарантируют все (или ничего) - не понятно кто эту гарантию будет выполнять в случае банкротства ощада). В гривне это 190К (еще и проценты) в валюте это около 5К, для рисковых 7К. Причем здесь туман? Эйфория? Вот есть сумма и более этой суммы на одного человека не заносить - НИКОГДА. Не ну если у вас уже в каждом банке по 200К, то тогда... купить валюту и положить в банк. ячейку или спрятать дома. Вот несколько правил которые помогут вам в будущем не наступить на те же грабли. Ну и валюту в банки заносить аккуратно выбирая банки понадежнее, которые стабильно работают (не закрывают отделения по Украине), или наоборот не открывают кучу новых. Следить за форумами - перечитать последние странички по выбираемым банкам, задать вопросы.


"надежных" банков насчитал всего 9
(Укрсиб,Аваль,КА, ОТП под 0,01% не понесу)
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